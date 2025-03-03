طرد قياسي لـ جريندو.. البنك يحسم المركز الخامس ويترك مصير حرس الحدود معلقا

الإثنين، 03 مارس 2025 - 23:15

كتب : مهاب نبيل

جريندو - المصري - البنك الأهلي

تغلب البنك الأهلي على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري.

وتقدم البنك الأهلي بهدف ياو أنور في الدقيقة 4 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 49 سجل أنور مجددا وبعد مراجعة تقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - آخر الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش.. وموقف المصابين طه عزت يكشف لـ في الجول سبب دقيقة الحداد في مباريات الدوري الهاتريك الأول في مسيرته.. صلاح محسن يتألق ضد مودرن سبورت

وتعادل حرس الحدود عن طريق عبد الرحمن جودة بعد عرضية من فوزي الحناوي في الدقيقة 72.

ومن متابعة لكرة عائدة من حارس المرمى، سجل محمود الجزار هدف فوز البنك الأهلي في الدقيقة 76.

وحل محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 85 بدلا من ياو أنور.

تلقى جريندو الإنذار الأول في الدقيقة 86، ثم تعرض للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 88.

بذلك رفع البنك الأهلي رصيده إلى 29 نقطة ليضمن المركز الخامس بعد حسم تأهله بالفعل ضمن الـ 9 الأوائل.

أما حرس الحدود فيبقى مصيره معلقا في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بانتظار بقية نتائج الجولة.

البنك الأهلي الدوري المصري جريندو حرس الحدود
نرشح لكم
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك وصول أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد إلى القاهرة صلاح محسن: أنا من أكثر المهاجمين وصولا للمرمى في الدوري.. وسأهدي كرة الهاتريك لأولادي فاركو يتعادل مع الجونة ويضمن تواجده في الـ9 الأوائل
أخر الأخبار
خبر في الجول - ليست الإصابة القديمة.. فتوح يغيب عن الزمالك أمام إنبي 35 دقيقة | الدوري المصري
محمد يوسف لـ في الجول: القلاوي رفض مراجعة الطرد.. ألا تعمل تقنية الفيديو؟ 57 دقيقة | الدوري المصري
سيناريوهات صراع الـ 9 الأوائل.. مهمة صعبة للطلائع وزد يملك مصيره.. والاتحاد بحاجة لمعجزة ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: نتحفظ على إدارة البنا لمباراة إنبي.. وهذه أسبابنا ساعة | الدوري المصري
الأولى للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك ساعة | الدوري المصري
كأس الاتحاد الإنجليزي - سام مرسي يشارك في خسارة نوتينجهام بركلات الترجيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أشعل المنافسة.. يوفنتوس يواصل سلسلة الانتصارات بفوز على فيرونا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب سوء الأحوال الجوية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 2 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي