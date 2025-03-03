طرد قياسي لـ جريندو.. البنك يحسم المركز الخامس ويترك مصير حرس الحدود معلقا

تغلب البنك الأهلي على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري.

وتقدم البنك الأهلي بهدف ياو أنور في الدقيقة 4 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 49 سجل أنور مجددا وبعد مراجعة تقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

وتعادل حرس الحدود عن طريق عبد الرحمن جودة بعد عرضية من فوزي الحناوي في الدقيقة 72.

ومن متابعة لكرة عائدة من حارس المرمى، سجل محمود الجزار هدف فوز البنك الأهلي في الدقيقة 76.

وحل محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 85 بدلا من ياو أنور.

تلقى جريندو الإنذار الأول في الدقيقة 86، ثم تعرض للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 88.

بذلك رفع البنك الأهلي رصيده إلى 29 نقطة ليضمن المركز الخامس بعد حسم تأهله بالفعل ضمن الـ 9 الأوائل.

أما حرس الحدود فيبقى مصيره معلقا في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بانتظار بقية نتائج الجولة.