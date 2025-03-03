مران الأهلي - آخر الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش.. وموقف المصابين

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون لبحث ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة.

بينما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا قويًّا للحراس.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ‏التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة بمشاركة اللاعبين.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏الـ 17 والأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.‏

وأوضح محمد شوقي نائب المدير الرياضي في الأهلي مستجدات الحالة الطبية للاعبين المصابين في الفريق، الذين يقومون بتنفيذ برنامجهم التأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وقال شوقي إن محمد مجدي أفشة وعلي معلول ويحيى عطية الله يخوضون المرحلة الأخيرة في التأهيل .

وأشار إلى أن أفشة الأقرب للعودة من الثلاثي، فيما شارك ياسر إبراهيم في جزء من المران الجماعي الذي أُقيم أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش بعد الاطمئنان طبيًّا على حالته وانتهائه من البرنامج الخاص به.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.