طه عزت يكشف لـ في الجول سبب دقيقة الحداد في مباريات الدوري
الإثنين، 03 مارس 2025 - 22:58
كتب : بسام أبو بكر
كشف طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية عن سبب دقيقة الحداد في بداية مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين 3 مارس.
وقال عزت في تصريحاته لـ FilGoal.com: "يتم الوقوف دقيقة حداد مع عزف سلام الشهيد في كل مباريات الدوري المصري خلال شهر مارس".
وأوضح "يأتي ذلك احتفالا بيوم الشهيد، وتم تعميم ذلك على كافة المراقبين".
وأضاف "الطلب وصلنا من وزارة الرياضة عن طريق اتحاد الكرة".
يوم الشهيد المصري هو 9 مارس، والذي يواكب ذكرى استشهاد عبد المنعم رياض في حرب الاستنزاف.
وتم تنفيذ التعميم في 3 مباريات من الجولة الـ 17 والأخيرة للدور الأول في الدوري المصري الممتاز.
المباريات أقيمت بين المصري ومودرن سبورت، وبين البنك الأهلي وحرس الحدود، وبين فاركو والجونة.
ويستمر التعميم عبر مباريات مجموعتي البطولة والهبوط.
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