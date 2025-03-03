الهاتريك الأول في مسيرته.. صلاح محسن يتألق ضد مودرن سبورت

الإثنين، 03 مارس 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري

تألق صلاح محسن لاعب المصري في مباراة فريقه ضد مودرن سبورت.

ويواجه المصري خصمه مودرن سبورت في المباراة التي تجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل محسن هاتريك في شباك محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى مودرن سبورت.

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ويعد هذا الهاتريك هو الأول في مسيرة محسن الكروية.

وافتتح محسن أهدافه في الدقيقة 16 من رأسية.

وأحرز محسن الهدف الثاني له في الدقيقة 69 بعدما كسر مصيدة التسلل.

وأكمل محسن الهاتريك في الدقيقة 73 برأسية بعد صناعة رائعة من عبد الرحيم دغموم.

ووصل محسن لهدفه الرقم 14 في 45 مباراة مع المصري.

ويفصله 4 أهداف ليصل لنفس عدد أهدافه رفقة الأهلي، لكن حقق ذلك مع الأحمر في 100 مباراة.

وتساوى محسن مع عدد أهداف ناصر منسي لاعب الزمالك في هدافي الدوري المصري، إذ يحتل المركز الثالث بالتساوي مع منسي.

وحسب محمد فاروق صالح رئيس المركز الإعلامي لنادي المصري فإن الهاتريك الأول للفريق البورسعيدي كان عن طريق السيد الضيظوي ضد الاتحاد السكندري.

وأيضا الضيظوي سجل 3 هاتريك آخرين، ليكون بذلك أحرز أول 4 هاتريك في تاريخ المصري.

بينما أحرز عبد الرازق الكبير للمرة الخامسة ضد الإسماعيلي.

بينما السادس أحرزه عوض الحارتي ضد الترام.

وتمكن محمد شاهين من تسجيل أكثر سوبر هاتريك أي 4 أهداف ليكون الهاتريك السابع في تاريخ النادي.

وعاد محمد شاهين رفقة محمد بدوي إذ سجل الثنائي هاتريك في مباراة واحدة ضد الترام.

واستطاع محمد بدوي من تسجيل الهاتريك العاشر ضد السويس، وأيضا الـ11 عندما سجل 4 أهداف ضد بني سويف.

الهاتريك الـ12 كان في مرمى بني سويف أيضا لكن عن طريق مسعد نور.

وأحرز سمير التفاهني الهاتريك الـ13 في مرمى الشرقية.

وسجل مسعد السقا الهاتريك الـ14 وذلك في مرمى الكروم، وكذلك هو من سجل الـ15.

ومن أضاف الهاتريك الـ16 هو إينو في مرمى فريق غزل دمياط.

وتمكن عفت نصار من تسجيل سوبر هاتريك ضد القناة ليكون الهاتريك الـ17.

وأضاف ياسر محمد الهاتريك الـ18 في الكروم.

دودو الجباس أحرز الهاتريك الـ19 في مرمى الاتحاد السكندري.

أحمد رؤوف سجل الهاتريك الـ20 في مرمى إنبي.

ثم أضاف فخر الدين بن يوسف الهاتريك رقم 21، قبل أن يأتي صلاح محسن ويسجل الـ 22 باسمه.

صلاح محسن المصري الدوري المصري مودرن سبورت
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