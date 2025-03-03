وكيل روكي: هذا اللاعب ضمن أسباب رحيل روكي من برشلونة

كشف أندري كوري وكيل أعمال فيتور روكي لاعب برشلونة السابق عن سبب رحيله من النادي.

فيتور روكي النادي : ريال بيتيس برشلونة

وقال كوري عبر راديو RAC1: "أعتقد أن روكي يمكنه العودة لبرشلونة بعد سنوات قليلة، أو حتى أي ناد في أوروبا".

وأضاف "قرر روكي الانضمام لبرشلونة بسبب مشروعه، رغم أن توتنام كان عرضه أكبر 3 مرات".

وأكمل "النادي والصحافة والجميع قالوا إن باو فيكتور أفضل من روكي ولذلك رحل، برشلونة استعاد الأموال التي دفعها بشكل كبير وهو ما يحتاجه".

وأنهى حديثه قائلا: "وصل روكي إلى برشلونة في شهر يناير، وكان من أسوأ فترات الفريق في تاريخه، إذ استقبلت شباكه 30 هدفا، لذلك كان الأمر أكثر صعوبة".

وانضم روكي إلى بالميراس مقابل 25.5 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي.

وانضم فيتور روكي إلى ريال بيتيس قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم على سبيل الإعارة.

ولعب فيتور روكي هذا الموسم 33 مباراة مع ريال بيتيس وسجل 7 أهداف.

وشارك روكي في مباراته الأخيرة مع بيتيس كبديل في الفوز على خيتافي يوم الأحد الماضي.

وخسر روكي مكانه الأساسي في بيتيس منذ بداية شهر يناير الماضي بعد تعاقد الفريق مع أنتوني وكوتشو هيرنانديز لتدعيم الهجوم مما جعله يجلس على مقاعد البدلاء بشكل مستمر ولذلك لن يمانع النادي في إنهاء إعارته.

ويعد بالميراس أحد منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية إذ يقع معه في المجموعة الأولى برفقة أيضا إنتر ميامي وبورتو.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات.