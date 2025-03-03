بدون رونالدو.. النصر يتعادل مع استقلال طهران خارج ملعبه في دوري الأبطال

الإثنين، 03 مارس 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

النصر ضد استقلال طهران

تعادل النصر مع استقلال طهران الإيراني بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب أزاد بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

المباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر بسبب معاناته من إجهاد عضلي لذلك فضل الجهاز الفني إراحته من السفر للمباراة.

سيطر النصر على مجريات المباراة ولكن دون التسجيل.

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الفرصة الأخطر جاءت من جون دوران في الدقيقة 69 عندما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الإثنين 10 مارس المقبل.

استقلال طهران النصر دوري أبطال آسيا
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