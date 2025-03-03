بدون رونالدو.. النصر يتعادل مع استقلال طهران خارج ملعبه في دوري الأبطال
الإثنين، 03 مارس 2025 - 22:00
كتب : FilGoal
تعادل النصر مع استقلال طهران الإيراني بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب أزاد بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
المباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر بسبب معاناته من إجهاد عضلي لذلك فضل الجهاز الفني إراحته من السفر للمباراة.
سيطر النصر على مجريات المباراة ولكن دون التسجيل.
الفرصة الأخطر جاءت من جون دوران في الدقيقة 69 عندما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر.
ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الإثنين 10 مارس المقبل.
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 3 مارس 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري والنصر بأبطال آسيا بينهم كانسيلو وميتروفيتش.. الهلال يوضح مستجدات مصابيه تقرير سعودي: غياب رونالدو ولاجامي عن مواجهة استقلال طهران في دوري أبطال آسيا النني "القائد" أهدر ركلة جزاء.. الجزيرة ينتصر بصعوبة على دبا الحصن الإسباني رقم 13 حتى الآن.. كاستييخو ينضم لـ جوهور دار التعظيم الماليزي تقرير: الاتحاد الآسيوي يرفض طلب النصر بشأن مواجهة الاستقلال الإيراني للمرة الثالثة.. السعودية تواجه أستراليا في نهائي كأس آسيا للشباب النني يساهم في فوز الجزيرة على النصر والارتقاء للمركز الخامس