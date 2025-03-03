بدون رونالدو.. النصر يتعادل مع استقلال طهران خارج ملعبه في دوري الأبطال

تعادل النصر مع استقلال طهران الإيراني بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب أزاد بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

المباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر بسبب معاناته من إجهاد عضلي لذلك فضل الجهاز الفني إراحته من السفر للمباراة.

سيطر النصر على مجريات المباراة ولكن دون التسجيل.

الفرصة الأخطر جاءت من جون دوران في الدقيقة 69 عندما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب على ملعب النصر يوم الإثنين 10 مارس المقبل.