سبورت: جافي يتغيب عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة بنفيكا

الإثنين، 03 مارس 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

جافي - برشلونة ضد بلباو

غاب جافي لاعب برشلونة عن تدريبات الفريق قبل مواجهة برشلونة.

جافي

النادي : برشلونة

برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة سبورت، فإن جافي غاب عن تدريبات برشلونة بسبب مرضه بالحمى.

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ووفقا للصحيفة فإن اللاعب الإسباني مهدد بالغياب من مباراة بنفيكا.

وشارك جافي مع برشلونة في 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وتمكن جافي من تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للإصابة مرتين في الموسم الحالي وغاب 25 يوما ولم يلعب 3 مباريات.

ومحليا، استغل برشلونة خسارة منافسه ريال مدريد ضد ريال بيتيس، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد الثالث.

ويعد الفوز هو السادس على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني، كما أن فريق المدرب هانز فليك لم يخسر في آخر 7 مباريات في الدوري.

جافي برشلونة دوري أبطال أوروبا بنفيكا
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