بعد مفاوضات 5 أشهر.. ميلان يجدد عقد ريندرز

أعلن نادي ميلان تجديد عقد لاعبه تيجاني ريندرز حتى 2030.

وحسب التقارير الصحفية فإن لاعب الوسط الهولندي سيحصل على 3.5 مليون يورو في العام.

وبذلك ارتفع راتب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من 1.7 مليون يورو في العام إلى 3.5 مليون يورو.

وفاوض ميلان ريندرز 5 أشهر حتى توصل معه لاتفاق نهائي.

وقال ريندرز عقب التجديد: اللحظة الحالية صعبة، لكن الأمور ستتحسن وسنكون أقوى، علينا الإيمان أننا سنتخطى هذا الوقت".

وأتم "سعيد للغاية بهذا القرار، ميلان يعتبر منزلي الثاني، لهذا السبب جددت عقدي".

وتعاقد مع ريندرز في صيف 2023 قادما من الكامار الهولندي مقابل 20.5 مليون يورو.

ولعب ريندرز 40 مباراة مع ميلان خلال الموسم الحالي وسجل 12 هدفا وصنع 3 آخرين.

ولدى ريندرز أصول إندونيسية من والدته، ووالده مارتين ريندرز كان لاعب كرة قدم سابق.

وخسر ميلان من تورينو وبولونيا ولاتسيو في آخر 3 مباريات بنفس النتيجة ليتراجع ترتيبه للمركز التاسع في جدول الترتيب.

وتوقف رصيد ميلان عند 41 نقطة تراجع بها للمركز التاسع.

فيما ارتقى لاتسيو للمركز الرابع برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

واعترض جمهور ميلان على مستوى الفريق ومالكه بعدم حضور مباراة الروسونيري ضد لاتسيو أول 15 دقيقة.

ورفعت الجماهير لافتة كتبت عليها "كاردينالي عليك أن تبيع النادي وترحل".