التشكيل – بن يوسف يقود هجوم المصري.. وبن شيخة يدفع بخماسي في دفاع مودرن

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويلعب المصري ضد مودرن سبورت في الجولة 17 من الدوري، في المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد.

وعاد محمود حمادة للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل المصري.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – عمرو سعداوي

الوسط: سامادو – محمد مخلوف – محمود حمادة

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – فخر الدين بن يوسف – صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد حمدي – حسن علي – محمد دبش – حسين فيصل – ميدو جابر – مصطفى أبو الخير – أحمد عامر – جون إيبوكا – ليستويل

على الجانب الآخر جاء تشكيل مودرن سبورت الذي أعلنه المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي فوزي - محمود رزق - أحمد يوسف - أحمد أيمن منصور - محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد - عبد الله حافظ - محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف - حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد مجدي - عبد الرحمن أسامة - محمد مسعد - علي زعزع - محمد أميسي - ضياء السيد - عبد الرحمن رشدان - أحمد خالد "كباكا" - أرنولد إيبا

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.