أنشيلوتي: هذا الفارق بين جريزمان ومبابي.. والإصابات تؤثر على الموسم

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن الإصابات الكثيرة التي تعرض لها لاعبي فريقه أثرت بشكل كبير على موسم الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هناك نوعان من اللاعبين الأول يركض كثيرا والثاني يصنع الفارق، ولا يستطيع اللاعب أن يقف في المنتصف بين النوعين".

وأضاف "بعد التدريبات سنتخذ القرار بشأن مشاركة فالفيردي أمام أتليتكو مدريد".

وأكمل "لدينا ذكريات جميلة في المباراة التي لعبناها ضد مانشستر سيتي في سنتياجو برنابيو ونريد تكرار هذا النوع من المباريات، افتقرنا إلى الروح القتالية أمام ريال بيتيس ونأهل أن تكون هذه حالة فردية".

وواصل "جريزمان ومبابي؟ هما من بين أفضل اللاعبين في العالم ويتمتعان بجودة هائلة على الرغم من اختلاف طريقتهم في الملعب، جريزمان يحب اللعب ونادرا ما يخطئ في التمرير، ومبابي لديه جودة المهاجم الحقيقي فهو أكثر قوة في إنهاء الهجمات والركض".

وأردف "تعرضنا لإصابات خطيرة للغاية وهذا يؤثر على الموسم، ولكن ظهر لاعب جيد للغاية من فريق الشباب وهو يساعدنا كثيرا، الإصابات فرصة حقيقية لرؤية شخصية الفريق والشباب، وهو جدول زمني صعب للغاية على الجميع وليس بالنسبة لنا فقط".

وأتم تصريحاته "مباراة الدربي دائما ما تكون صعبة وتنافسية وهذا ما سيحدث غدا ضد أتليتكو مدريد الذي يقدم موسما جيدا للغاية".