فينيسيوس: الانتقال إلى السعودية؟ أحقق أحلامي في ريال مدريد

يرى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أنه لا يزال أمامه الكثير ليحققه مع ناديه الإسباني، وأنه لا يفكر في تركه في الوقت الحالي.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي: "أعيش لحظات رائعة مع ريال مدريد وأحقق أحلامي، الفريق بدأ يلعب بشكل أفضل منذ مباراة مانشستر سيتي وأتمنى تقديم أفضل ما لدينا أمام أتليتكو مدريد لتكون مباراة رائعة لجماهيرنا".

وأضاف "الحكام في أوروبا يقدمون الحماية للاعبين الذين يقدمون عرضا رائعا، نحن لا نحب الحديث عن الحكام ولكن من المهم بالنسبة لنا أن تكون قراراتهم جيدة".

وبسؤاله هل تفكر في الانتقال إلى السعودية قال: "أنا هادئ الآن لأن عقدي مستمر حتى 2027 وآمل أن أجدده في أقرب وقت ممكن لأنني سعيد هنا ومع أفضل مدرب وأفضل مشجعين والجميع يحبني ولن أكون أفضل حالا في أي مكان آخر".

وأكمل "أنا هنا لمواصلة القصة وكل ما قدمه لي الرئيس بيريز والنادي، وصلت إلى هذا الحد كما أردت عندما كنت طفلا وأريد البقاء هنا".

وواصل "الكرة الذهبية؟ الناس يصوتون بناء على ما يؤمنون به، أما أنا لدي أفكاري الخاصة، لم أحلم قط بالفوز بالكرة الذهبية وعندما تقترب من الفوز بها تؤمن بذلك، لكنني سأحظى بمزيد من الفرص وبالفعل فزت بدوري الأبطال مرتين وأنا هنا للفوز بالعديد من الألقاب الأخرى".

اللاعب البرازيلي أوضح "أفعل ما يطلبه مني النادي وهم من طلبوا مني عدم الذهاب لحفل الكرة الذهبية".

وشدد "أشعر بالغضب عندما لا يخرج الحكام البطاقات للاعبين الآخرين وعندما أعترض للمرة الأولى يخرجوا لي البطاقة، أفعل الكثير من الأشياء لا يجب أن أفعلها ومع كل مباراة أتحسن وأكون أكثر هدوءا، وينسى الناس أنني في الرابعة والعشرين من عمري فقط وأن لدي الكثير لأتعلمه".

وأتم تصريحاته "أنا في أفضل حالاتي الآن، تعرضت لإصابات ومع لعب الكثير من المباريات لا يمكنك أن تكون في أفضل حالاتك بنسبة 100% في كل مباراة، فبعد خوض 80 مباراة لا يمكن أن تكون في أفضل حالة، أعتقد أن موسمي يسير بشكل جيد ومن الطبيعي أن يطلب الناس مني المزيد، لكن الآن حانت اللحظة الحاسمة للموسم وفي مدريد نلعب بشكل أفضل في هذه المرحلة".