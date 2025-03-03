استعدادا لكأس العالم للأندية.. صنداونز يضم مهاجم منتخب جنوب إفريقيا

الإثنين، 03 مارس 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

ليبو موثيبا

أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي التعاقد مع ليبو موثيبا مهاجم تروا الفرنسي ومنتخب جنوب إفريقيا.

وكشف صنداونز عن التعاقد مع موثيبا بداية من الموسم المقبل، وذلك ضمن تدعيمات الفريق لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويلعب موثيبا مع نادي تروا الفرنسي معارا من ستراسبورج، وبنهاية الموسم سينضم إلى صنداونز في صفقة انتقال حر.

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المهاجم البالغ من العمر 28 عاما لعب مع منتخب جنوب إفريقيا 14 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

ويقع صنداونز في المجموعة السادسة من كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، بجانب كل من فلومينينسي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني وأولسان الكوري الجنوبي.

ليبو موثيبا صنداونز كأس العالم للأندية
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