بعد تعرضه للإغماء أمام فيرونا قبل أيام.. فيورنتينا يكشف مستجدات حالة مويس كين

أعلن نادي فيورنتينا مستجدات حالة لاعبه مويس كين الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي.

وكان كين قد تعرض للإصابة في الرأس في الدقيقة 67 من مباراة الفريق ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي.

وأفاد النادي عبر موقعه يوم الاثنين: "يسر نادي فيورنتينا أن يؤكد أنه تم منح مويس كين الضوء الأخضر للعودة إلى لعب كرة القدم بشكل طبيعي".

وأضاف "تأكدنا من إيجابية نتائج الاختبارات السريرية التي خضع لها مويس كين صباح يوم الاثنين عقب إصابته في الرأس أمام هيلاس فيرونا يوم السبت قبل الماضي".

ودخل كين في حالة من الإغماء بسبب الإصابة ليتم نقله إلى المستشفى.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تأكدت سلامة كين من أي إصابات خطيرة ليخرج من المستشفى صباح اليوم التالي ويعود إلى مدينة فلورنسا بشكل طبيعي.

وشارك كين في 30 مباراة بقميص فيورينتينا منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 19 هدفا وصنع هدفين.

ويحتل فيورنتينا حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة.

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