بركات: بنشرقي رقم 1.. واتحاد الكرة أخذ من رصيدي وهذا هدفي الأفضل

يعتبر محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن أشرف بنشرقي لاعب الفريق الجديد، هو أفضل صفقة خلال الانتقالات الشتوية.

محمد بركات النادي : معتزل

وأوضح بركات في تصريحات عبر بودكاست القلعة الحمراء: " أشرف بنشرقي هو أهم صفقة للأهلي، بالنسبة لي رقم واحد، بنشرقي يستلم الكرة ويلعب للوصول إلى المرمى، بنشرقي صايع كرة ويملك مهارات كبيرة ويستطيع أن يقود الفريق".

وانضم بنشرقي إلى الأهلي في يناير الماضي قادما من الريان القطري.

ونجح بنشرقي في تسجيل هدفين في مباراتين خاضمها منذ انضمامه للأهلي، أمام الزمالك وحرس الحدود.

وعن فترة عمله في اتحاد الكرة، رد بركات معلقا: "عملت مدير لمنتخب مصر عامين مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، ومشرفا على المنتخب الأولمبي مع روجيرو ميكالي المدير الفني.. واكتسبت خبرة كبيرة خلال تلك الأربع سنوات في العمل في إدارة الكرة وليس إدارة الاتحاد".

وأضاف: "تواجدي كعضو لاتحاد الكرة أخذت من رصيدي، الاتحاد دائما يكون في مرمى الهجوم، ولو عاد بي الزمن لدخول اتحاد الكرة لرفضت".

وأوضح: "لم أكن سعيدا أثناء عملي في اتحاد الكرة كعضو، أفضل العمل في الإعلام سواء تقديم برامج أو محلل".

وتواجد محمد بركات في مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلال الفترة من 2022 - 2024.

وعن أفضل هدف في مسيرته مع الأهلي، اختار بركات هدفين: "الهدف الثالث في مرمى النجم الساحلي 3-0 في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005، سجلت الهدف وكنت أرغب في العودة سريعا للمنزل لأرى الهدف"

وأكمل: "الهدف الثاني، في مرمى الزمالك في المباراة التي انتهت 3-3 وسجلت هدف التعادل في اللحظات الأخيرة".