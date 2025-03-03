بركات: بنشرقي رقم 1.. واتحاد الكرة أخذ من رصيدي وهذا هدفي الأفضل

الإثنين، 03 مارس 2025 - 16:23

كتب : FilGoal

محمد بركات - حازم إمام

يعتبر محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن أشرف بنشرقي لاعب الفريق الجديد، هو أفضل صفقة خلال الانتقالات الشتوية.

محمد بركات

النادي : معتزل

وأوضح بركات في تصريحات عبر بودكاست القلعة الحمراء: " أشرف بنشرقي هو أهم صفقة للأهلي، بالنسبة لي رقم واحد، بنشرقي يستلم الكرة ويلعب للوصول إلى المرمى، بنشرقي صايع كرة ويملك مهارات كبيرة ويستطيع أن يقود الفريق".

وانضم بنشرقي إلى الأهلي في يناير الماضي قادما من الريان القطري.

أخبار متعلقة:
بركات: تكرار القول إنني زملكاوي تسبب في أزمة.. ومن يعتقد أن الأهلي يفوز بالتحكيم خاطئ محسن صالح عن الفارق بين كولر وموسيماني.. وسبب الحزن من الحضري وبركات دينا الرفاعي: الكرة النسائية هدية لمجلس أبو ريدة.. وحازم وبركات تعرضا للظلم

ونجح بنشرقي في تسجيل هدفين في مباراتين خاضمها منذ انضمامه للأهلي، أمام الزمالك وحرس الحدود.

وعن فترة عمله في اتحاد الكرة، رد بركات معلقا: "عملت مدير لمنتخب مصر عامين مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، ومشرفا على المنتخب الأولمبي مع روجيرو ميكالي المدير الفني.. واكتسبت خبرة كبيرة خلال تلك الأربع سنوات في العمل في إدارة الكرة وليس إدارة الاتحاد".

وأضاف: "تواجدي كعضو لاتحاد الكرة أخذت من رصيدي، الاتحاد دائما يكون في مرمى الهجوم، ولو عاد بي الزمن لدخول اتحاد الكرة لرفضت".

وأوضح: "لم أكن سعيدا أثناء عملي في اتحاد الكرة كعضو، أفضل العمل في الإعلام سواء تقديم برامج أو محلل".

وتواجد محمد بركات في مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلال الفترة من 2022 - 2024.

وعن أفضل هدف في مسيرته مع الأهلي، اختار بركات هدفين: "الهدف الثالث في مرمى النجم الساحلي 3-0 في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005، سجلت الهدف وكنت أرغب في العودة سريعا للمنزل لأرى الهدف"

وأكمل: "الهدف الثاني، في مرمى الزمالك في المباراة التي انتهت 3-3 وسجلت هدف التعادل في اللحظات الأخيرة".

محمد بركات اتحاد الكرة منتخب مصر ميكالي حسام البدري
نرشح لكم
التشكيل – بن يوسف يقود هجوم المصري.. وبن شيخة يدفع بخماسي في دفاع مودرن الأهلي يوضح موقف أفشة ومعلول وياسر وعطية الله من الإصابة بيسيرو: أخطاء التحكيم أثرت على منافسة الزمالك في الدوري هشام نصر: الزمالك السبب في انتظام جدول الدوري.. ورسالتي لـ زيزو هشام نصر يكشف عن مفاجآت صادمة لمجلس الزمالك ونسبة رضاه.. وموقف فرع أكتوبر حكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب الخطيب والمستشار القانوني بالأهلي اتحاد الكرة يعلن صرف 10 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن شهر فبراير شركة القلعة الحمراء تعلن نفاد المرحلة الأولى من حجر البلاتينيوم باستاد الأهلي
أخر الأخبار
التشكيل – بن يوسف يقود هجوم المصري.. وبن شيخة يدفع بخماسي في دفاع مودرن 2 دقيقة | الدوري المصري
سيميوني: مواجهة ريال مدريد مليئة بالتفاصيل.. ولدينا فرصة عظيمة 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: هذا الفارق بين جريزمان ومبابي.. والإصابات تؤثر على الموسم 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: الانتقال إلى السعودية؟ أحقق أحلامي في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
استعدادا لكأس العالم للأندية.. صنداونز يضم مهاجم منتخب جنوب إفريقيا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بعد تعرضه للإغماء أمام فيرونا قبل أيام.. فيورنتينا يكشف مستجدات حالة مويس كين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بركات: بنشرقي رقم 1.. واتحاد الكرة أخذ من رصيدي وهذا هدفي الأفضل 3 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يوضح موقف أفشة ومعلول وياسر وعطية الله من الإصابة 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة