الأهلي يوضح موقف أفشة ومعلول وياسر وعطية الله من الإصابة

الإثنين، 03 مارس 2025 - 16:17

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - علي معلول

أوضح محمد شوقي نائب المدير الرياضي في الأهلي مستجدات الحالة الطبية للاعبين المصابين في الفريق، الذين يقومون بتنفيذ برنامجهم التأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة الجماعية.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شوقي إن محمد مجدي أفشة وعلي معلول ويحيى عطية الله يخوضون المرحلة الأخيرة في التأهيل .

وأشار إلى أن أفشة الأقرب للعودة من الثلاثي، فيما شارك ياسر إبراهيم في جزء من المران الجماعي الذي أُقيم أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش بعد الاطمئنان طبيًّا على حالته وانتهائه من البرنامج الخاص به.

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ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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