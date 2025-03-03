هشام نصر يكشف عن مفاجآت صادمة لمجلس الزمالك ونسبة رضاه.. وموقف فرع أكتوبر

الإثنين، 03 مارس 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

هشام نصر

كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تعرض المجلس لمفاجآت صادمة بعد تولي المسؤولية.

وأعرب هشام نصر عن رضاه بنسبة 65% عن عمل مجلس إدارة الزمالك خلال عام و 3 أشهر تقريبا.

وكل ما يلي على لسان هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عبر إذاعة أون سبورت إف إم:

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بناء الزمالك

"عندما تسلمت اتحاد كرة اليد أنا وزملائي، خسر المنتخب كافة بطولات إفريقيا بكل المراحل، بعد الهيكلة وعمل 3 سنوات حققنا لقب كأس العالم للناشئين وميدالية برونزية، والوضع نفسه ينطبق على نادي الزمالك ونحن في وضع البناء حاليا".

"نحن نعلم مشاكل نادي الزمالك، لكن هناك فارق بين العلم بالمشاكل وأنت خارج النادي وبين وجودك، فنحن لم نتخيل حجم الديون الكبير وما توقعناه وجدنا أكثر منه بضعف ونصف".

مفاجآت صادمة

"عندما تولينا مسؤولية الزمالك وجدنا قضية في مراحلها الأخيرة من وزارة الأوقاف تهدد بسحب أرض فرع النادي الرئيسي، واجتمع حسام المندوه مع وزير الأوقاف وتم التفاوض معه وتسديد نصف المبلغ".

"من بين المفاجآت وقت أزمة الإمارات وجدت الإدارة المالية تبلغني بالحجز على حسابات النادي بسبب فوز لاعب كرة سلة شهرته (رزة) بقضية ضد النادي بسبب مستحقات متأخرة تبلغ 700 ألف جنيه وتفاوضت معه وتم حل الأمر مقابل حصوله على 500 ألف جنيه".

"دائما ما يشهد مجلس الإدارة مفاجآت بالفترة الحالية بسبب مستحقات مالية متأخرة، مثل إيقاف قيد اللاعبين باتحاد السلة بسبب مستحقات محترف سابق اسمه هولواي وأيضا جيمس باركر لاعب اليد لديه مستحقات حتى الآن".

حلول للزمالك

"أعتقد أن مجلس إدارة الزمالك نجح بنسبة 65% منذ توليه المسؤولية في ظل التواجد لمدة عام وشهرين فقط، هي نسبة مرضية وفقا للشواهد لكنها غير مرضية بالنسبة للطموح".

"قريبا سيصدر قانون الرياضة ويسمح بالاستثمار الرياضي وإنشاء الشركات وأعتقد أن ذلك سيساهم في العمل بطريقة مؤسسية".

"الزمالك عليه مديونيات مالية بـ 2 مليار ونصف المليار جنيه، البعض يتخيل أن هناك شخص سيأتي ليدفع ذلك الرقم".

فرع أكتوبر

"سيتم الإعلان عن تدشين بناء فرع الزمالك في أكتوبر بشهر أبريل المقبل، وسيتم افتتاح مرحلة بمرحلة وفتح باب العضويات بقيمة 300 ألف للفرع فقط أو 700 ألف حال الجمع بين الفرعين".

"نادي الزمالك يحتاج بفعل لقروض مالية لأن أغلبية الموارد موقوفة، تسلمنا النادي وهناك راعي وحيد على قميص الفريق لكن نجحنا في توفير 5-6 رعاة آخرين".

"عندما طلبنا قرضا بـ 250 مليون جنيه كان هناك الكثير من الضمانات والموافقات المطلوب توفيرها، غيرنا يحصل على قرض بـ 2 مليار جنيه بشكل أسهل بسبب وجود ضمانات بالفعل لذلك، وعانينا خلال السنوات الماضية بسبب الإيقافات والحجوزات على الحساب".

الزمالك هشام نصر إدارة الزمالك فرع أكتوبر
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