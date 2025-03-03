مصطفى محمد: إدارة نانت رفضت رحيلي مرتين.. وهذا ما أفعله لإقناع المدرب

الإثنين، 03 مارس 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

كشف مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر ما فعلته معه إدارة ناديه حين كان قريبا من مغادرة النادي في صيف 2024 وشتاء 2025.

ولم يلعب مصطفى محمد كثيرا مع نانت هذا الموسم تحت قيادة المدرب أنطوان كومبواي، خاصة في النصف الأول من الموسم.

مع وصول الموسم لمنتصفه بدأ الدولي المصري المشاركة أكثر لكن عاد لمقاعد البدلاء مؤخرا.

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وحاولت بعض الأندية ضم مصطفى محمد في فترتي الانتقالات الأخيرتين لكن ناديه رفض رحيله.

كل ما يلي على لسان مصطفى محمد عبر شبكة بي إن سبورتس

"في نهاية الموسم الماضي تحدث معي مدرب نانت حول رغبة النادي في التخلص من بعض المهاجمين في الفريق، لم يوضح لي بشكل مباشر رغبته في رحيلي لكنني تفهمت الوضع".

"وصلتني بعض العروض في الصيف الماضي لكن النادي رفض رحيلي في نهاية فترة الانتقالات الصيفية".

"تعرضت للإصابة مع منتخب مصر في يونيو الماضي وتأثرت بذلك خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، حين عدت بدأت التأقلم مع الفريق".

"أكملت مسيرتي مع نانت، وتعرضت لإصابة جديدة أثناء وجودي مع منتخب مصر، ثم حاولت استعادة مستواي من جديد".

"حاولت الاجتهاد في المران وبعد التألق في بعض المباريات خلال شهر يناير وصلتني بعض العروض، لكن إدارة النادي رفضت رحيلي من جديد، وأكدت تمسكها بي".

"أبذل قصارى جهدي، وقد تتغير وجهة نظر المدرب بحسب أدائك في الملعب وتسجيلك للأهداف".

"لا أستطيع تغيير عقلية مدرب يحبني أو يكرهني لكي يدفع بي في المباريات أو لا يدفع بي، أحاول التدرب بأفضل شكل ممكن حتى على أتم الاستعداد دائما".

"لا أشغل بالي بالمشاكل الخارجية بقدر تركيزي على عملي كلاعب، نحاول كفريق تحقيق نتائج إيجابية حتى لا نظل نصارع للنجاة من الهبوط حتى الجولات الأخيرة من الموسم".

"الحلم باللعب في أندية أكبر طموح مشروع، أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، على الصعيد الشخصي أرى أن موسمي لم ينته بعد، النصف الأول من الموسم لم يكن جيدا بالنسبة لي، لكن أحاول إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

"ألعب كل مباراة وكأنها الاخيرة لي حتى أصل لأفضل مستوياتي، وقتها ستصل العديد من العروض الجيدة التي تجبر النادي علي بيعي والاستفادة ماديا".

وشارك مصطفى محمد في 23 مباراة مع نانت هذا الموسم، معظمها كبديل.

واكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط.

مصطفى محمد نانت
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