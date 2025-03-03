اتحاد الكرة يعلن صرف 10 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن شهر فبراير

أعلن اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام عن شهر فبراير 2025 نظير إدارتهم للمباريات في الأقسام والمراحل المختلفة.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان له عبر صفحته الرسمية: "اعتمد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صرف المبالغ المستحقة للحكام في القسم الثاني (أ و ب)، والقسم الثالث، والرابع، والنسائية، والصالات، ومسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية والقطاعات والفروع.

وأضاف بيان الاتحاد: "كما اعتمد أيضا صرف المبالغ المستحقة لمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات عن الشهر نفسه بقيمة إجمالية تصل إلى ١٠ ملايين جنيه".

وأتم البيان: "كان الصرف قد تأخر يومين عما قرره مجلس الإدارة بضرورة صرف مستحقات الحكام أول كل شهر، وذلك لتزامن آخر أيام الشهر مع يوم الجمعة الذي شهد اقامة معظم المباريات في المسابقات المختلفة ورغبة الاتحاد في احتسابها ضمن الشهر نفسه".

وكان اتحاد الكرة قرر إسناد مسؤولية لجنة الحكام إلى الكولومبي أوسكار رويز.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وحصل رويز على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.