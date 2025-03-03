تقارير: شمس الدين طالبي يختار تمثيل منتخب المغرب

الإثنين، 03 مارس 2025 - 14:45

كتب : FilGoal

شمس الدين طالبي - لاعب كلوب بروج

حسم شمس الدين طالبي مستقبله مفضلا تمثيل منتخب المغرب على المنتخب البلجيكي.

طالبي البالغ من العمر 19 عاما المولود في مدينة سامبرفيل البلجيكية لأم بلجيكية وأب مغربي، لعب بقميص المنتخب البلجيكي في مرحلة الناشئين.

وذكر موقع برس بي المغربي، أن شمس الدين طالبي قرر تمثيل منتخب المغرب، معتبرًا الخطوة ضربة قاصمة وخيبة أمل للمنتخب البلجيكي.

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موقع RTBF البلجيكي نشر تقريرًا عن طالبي وعن اللاعبين مزدوجي الجنسية: "برز هذا الموضوع مؤخرًا مع اختيار كونستانتينوس كاريتساس اللعب للمنتخب اليوناني بدلًا من المنتخب البلجيكي ويبدو أن شمس الدين طالبي، لاعب نادي بروج البلجيكي البالغ من العمر 19 عاماً، يتجه في نفس الاتجاه لاختيار المنتخب المغربي".

ونقل الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري تفاصيل اختيار طالبي للعب باسم المغربي بدلا من بلجيكا.

وسرد عبر تغريدة على تويتر: "قدم طالبي طلبا لفيفا في سبتمبر الماضي، وتم قبول طلبه لتغيير جنسيته، وسينضم اللاعب إلى قائمة المغرب في شهر مارس."

ولعب طالبي في صفوف ناشئي كلوب بروج حتى تم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي ليشارك دقائق معدودة.

ونجح النجم الشاب في حجز مقعد أساسي له هذا الموسم في تشكيل كلوب بروج ويساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في الدوري البلجيكي خلفا لـ جينك.

طالبي لعب هذا الموسم 34 مباراة في كافة البطولات، ولفت الأنظار بشدة هذا الموسم بعدما سجل 5 أهداف وصنع هدفين في الدوري، فيما سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وحصل طالبي على جائزة أفضل لاعب في نادي كلوب بروج لشهر فبراير، بعد حصوله على 60 % من الأصوات

وتم اختيار النجم المغربي الشاب في فريق الأسبوع في جولة دور الـ16 لدوري الأبطال بعد تسجيله في مرمى أتالانتا ليتواجد في التشكيل إلى جانب كيليان مبابي نجم ريال مدريد.

ويلتقي كلوب بروج أمام أستون فيلا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المغرب شمس الدين طالبي
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