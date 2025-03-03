مصطفى محمد يتحدث عن أحلام منتخب مصر في أمم إفريقيا.. وصلاح ومرموش

تحدث مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر عن طموحات الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2025، ورأيه فيما وصل إليه زميليه محمد صلاح وعمر مرموش.

ويستعد مصطفى محمد لقيادة هجوم المنتخب المصري في البطولة الإفريقية التي ستقام في نهاية العام الجاري بالمغرب.

منتخب مصر لم يحقق البطولة منذ 2010، ويدخل البطولة بطموح استعادة اللقب الغائب بفضل امتلاكه لمجموعة مميزة من اللاعبين في الجيل الحالي.

كل ما يلي على لسان مصطفى محمد عبر شبكة بي إن سبورتس

"الكل يعلم قيمة منتخب مصر في القارة الإفريقية، فنحن أكثر منتخب حقق اللقب، وأرى أن الأسماء الحالية في منتخب مصر قادرة على تحقيق العديد من الإنجازات".

"أعتقد أن منتخب مصر يملك فريقا مميزا، بمزيج من المحترفين واللاعبين المحليين في الدوري المصري، الجميع مستعد للقتال وبذل قصارى جهده من أجل تحقيق لقب أمم إفريقيا".

"لا توجد منتخبات سهلة أو صغيرة أو ضعيفة في القارة الإفريقية الآن، سنلعب بطولة أمم إفريقيا في أرض محايدة، الجهد المبذول فقط سيفصل بين المنتخبات".

"لا ننظر لأسماء المنتخبات التي تتواجد معنا في المجموعة بقدر الانشغال بأنفسنا وأهدافنا في البطولة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

"سندخل البطولة ونحن نحلم بتحقيق اللقب حتى لو تواجد معنا أقوى الفرق في مجموعة واحدة، نفكر في الوصول لأبعد نقطة في البطولة والتتويج باللقب".

"المنتخبات الإفريقية أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة، بسبب وجود العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولذلك نحاول بذل قصارى جهدنا للوصول لأفضل مستوى بالتدرب جيدا ودراسة نقاط ضعف وقوة الخصوم، لو اعتمدنا على اسم منتخب مصر فقط قد نتعرض للخسارة".

"المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب أمم إفريقيا 2025؟ هناك العديد من المنتخبات القوية مثل المغرب ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون، ولا ننسى منتخبات مثل كاب فيردي وجنوب إفريقيا، لا يمكنك الآن تقييم هذا المنتخب الإفريقي أو ذاك من اسمه".

"قدوتي في الملاعب عندما كنت طفلا؟ عماد متعب وأيضا عمرو زكي، كما شاهدت العديد من اللقطات لحسام حسن".

"عماد متعب كان لاعبي المفضل، وهناك محمد زيدان أيضا، كان لاعبا رائعا احترف في أوروبا وأثر كثيرا على أداء منتخب مصر".

"على المستوى الإفريقي، كان ديديه دروجبا وصامويل إيتو على رأس قائمة اللاعبين الذين أحاول الاقتداء بهم".

"منتخب مصر لا يعتمد على الخط الأمامي فقط، كلنا مجموعة واحدة، لا يهم من يدافع أو من يهاجم بقدر الجماعية في الأداء".

"تواجد محمد صلاح في منتخب مصر يساعدنا كثيرا لأن دفاع الخصم يركز عليه وهو ما يعطينا ثقة أكثر، مع مساعدة المدرب وباقي اللاعبين المميزين الآخرين".

"محمد صلاح لاعب عظيم يتمتع بعقلية رائعة، نشعر بالفخر بأننا نملك لاعبا بهذه العقلية، نحاول التعلم منه دائما".

"أتمنى التوفيق لعمر مرموش في خطوته الجديدة، وأتمنى ألا نضعه في المقارنات مع محمد صلاح، كلاهما يعيش مسيرته وأحلامه وطموحاته، ويلعب في فريق مختلف وظروف مختلفة".

وانتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 75 مليون يورو.

video:1