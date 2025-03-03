سبورت: يتبقى 12 هدفا.. شرط برشلونة لعودة نيمار

يرتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة منذ أن رحل عن الفريق الكتالوني.

نيمار النادي : سانتوس برشلونة

ويلعب نيمار ضمن صفوف فريق سانتوس البرازيلي ونجح خلال سبع مباريات في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة وضع شرطا مبدئيا لنيمار قبل التفاوض لعودته من جديد.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة قد أبلغ نيمار بضرورة تسجيل 15 هدفا أولا مع سانتوس وبعد ذلك التفكير في التعاقد معه.

ويستهدف برشلونة عودة نيمار إلى مستواه السابق أولا قبل الإصابة التي لحقت به خلال تواجده في الهلال.

وسجل نيمار هدفا من ركلة ثابتة في تأهل سانتوس إلى نصف نهائي بطولة باوليستا.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.