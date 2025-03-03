قائمة الأرجنتين - ضم ميسي ولاعب مانشستر سيتي الجديد لمواجهتي أوروجواي والبرازيل

الإثنين، 03 مارس 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام كل من أوروجواي والبرازيل على الترتيب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على أوروجواي يوم 21 مارس الجاري، بينما يستضيف البرازيل يوم 25 من الشهر نفسه.

أخبار متعلقة:
قائمة البرازيل الأولية - نيمار وأوسكار ومورا يقودون 52 لاعبا استعدادا لمباراتي الأرجنتين وكولومبيا نجم شباب الأرجنتين ينضم إلى مانشستر سيتي سانتياجو ستظهر للنور قاريا.. سنترال كوردوبا يتوج بلقب كأس الأرجنتين لأول مرة في تاريخه كأس إنتركونتيننتال - هنريكي وتيليس ولاعب منتخب الأرجنتين في قائمة بوتافوجو

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي قائد المنتخب ولاعب إنتر ميامي.

كما تواجد كلاوديو إتشيفيري الوافد الجديد لفريق مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – خيرونيمو رولي (أولمبيك مارسليا الفرنسي) – والتر بينيتيز (أيندهوفن الهولندي).

الدفاع: جونزالو مونتيل (ريفر بليت الأرجنتيني) – ناهول مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) - خوان فويث (فياريال الإسباني) – جيرمان بيزيلا (ريفر بليت الأرجنتيني) - فاكوندو ميدينا (لانس الفرنسي) – نيكولاس تاجاليافيكو (أولمبيك ليون الفرنسي) - فرانسيسكو أورتيجا (أولمبياكوس اليوناني).

الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) - لياندرو باريديس (روما الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) – تياجو ألمادا (ليون الفرنسي) - بينيامين دومينيجيز (بولونيا الإيطالي).

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس الإيطالي) – نيكولاس باز (كومو الإيطالي) – كلاوديو إتشيفيري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي) – خوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد الإسباني) – باولو ديبالا (روما الإيطالي) - سنتياجو كاسترو (بولونيا الإيطالي) - أنخيل كوريا (أتليتكو مدريد).

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 25 نقطة عقب مرور 12 جولة.

بينما منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة أما البرازيل ففي المركز الخامس بـ 18 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الست الأولى مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز السابع ملحقا عالميا.

منتخب الأرجنتين تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
نيمار يسجل ويقود سانتوس إلى نصف نهائي بطولة باوليستا في غياب ميسي.. إنتر ميامي يكتسح هيوستن دينامو برباعية بتألق من سواريز بسبب ميسي.. هيوستن دينامو يقرر تعويض جماهيره بتذكرة مجانية قائمة البرازيل الأولية - نيمار وأوسكار ومورا يقودون 52 لاعبا استعدادا لمباراتي الأرجنتين وكولومبيا منافس الأهلي - أغلى لاعب في الدوري البرازيلي.. فيتور روكي ينضم لـ بالميراس ميسي: فكرت دائما في الانتقال لـ أمريكا.. وهذا هدفي في الدوري قطع الطريق على الجميع.. باتشوكا يعلن تجديد عقد أسامة إدريسي أورنستين: نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة.. وخطوة تقربه
أخر الأخبار
محامي محمد عبد الغني لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على باقي مستحقاته 11 دقيقة | الدوري المصري
أيمن عبد العزيز: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. ونتمنى عودة الجفالي سريعا 12 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استبعاد الساعي.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام طلائع الجيش 19 دقيقة | الدوري المصري
بينهم الكرتي ورمضان.. بيراميدز يكشف أسباب غياب رباعي الفريق عن مواجهة سيراميكا 26 دقيقة | الدوري المصري
دورتموند يفرط في انتصاره ويتعادل مع ليل 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الزمالك ينتصر على الاتحاد في الشاطبي.. وسبورتنج يلحق بالأهلي الهزيمة الأولى 36 دقيقة | كرة سلة
الفوز الأكبر تاريخيا.. أرسنال يكتسح إيندهوفن بسباعية في دوري الأبطال 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي والكرتي أمام سيراميكا كليوباترا 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حسم اللقب يقترب.. ليفربول يهزم نيوكاسل بثنائية ويبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة 4 أول خطوة من الهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي