قائمة الأرجنتين - ضم ميسي ولاعب مانشستر سيتي الجديد لمواجهتي أوروجواي والبرازيل

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام كل من أوروجواي والبرازيل على الترتيب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على أوروجواي يوم 21 مارس الجاري، بينما يستضيف البرازيل يوم 25 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي قائد المنتخب ولاعب إنتر ميامي.

كما تواجد كلاوديو إتشيفيري الوافد الجديد لفريق مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) – خيرونيمو رولي (أولمبيك مارسليا الفرنسي) – والتر بينيتيز (أيندهوفن الهولندي).

الدفاع: جونزالو مونتيل (ريفر بليت الأرجنتيني) – ناهول مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) - خوان فويث (فياريال الإسباني) – جيرمان بيزيلا (ريفر بليت الأرجنتيني) - فاكوندو ميدينا (لانس الفرنسي) – نيكولاس تاجاليافيكو (أولمبيك ليون الفرنسي) - فرانسيسكو أورتيجا (أولمبياكوس اليوناني).

الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) - لياندرو باريديس (روما الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) – تياجو ألمادا (ليون الفرنسي) - بينيامين دومينيجيز (بولونيا الإيطالي).

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس الإيطالي) – نيكولاس باز (كومو الإيطالي) – كلاوديو إتشيفيري (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي) – خوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد الإسباني) – باولو ديبالا (روما الإيطالي) - سنتياجو كاسترو (بولونيا الإيطالي) - أنخيل كوريا (أتليتكو مدريد).

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 25 نقطة عقب مرور 12 جولة.

بينما منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة أما البرازيل ففي المركز الخامس بـ 18 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الست الأولى مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز السابع ملحقا عالميا.