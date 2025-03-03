تأكد غياب نجم إنتر عن مواجهة فينورد في دوري الأبطال

تأكد غياب فيديريكو ديماركو نجم إنتر عن مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويحل إنتر ضيفا على الفريق الهولندي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء.

وأفاد نادي إنتر عبر موقعه: "الفحوصات التي خضع لها فيديريكو ديماركو أثبتت إصابته بشد عضلي في فخذه الأيمن".

وأضاف "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأصيب ديماركو في مباراة فريقه ضد نابولي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ديماركو هدف إنتر الوحيد من ركلة حرة رائعة.

وأحرز إنتر من ركلة حرة مباشرة للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر 2022 ضد بولونيا، وكان ديماركو أيضا من سجل.

بعد مباراة الذهاب ضد فينورد سيلعب إنتر ضد مونزا في الدوري الإيطالي يوم السبت.

على أن يستضيف فينورد في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

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