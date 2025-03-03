ماركا: بينهم أنشيلوتي.. ستة مهددون بالغياب من ريال مدريد عن إياب الدربي في أبطال أوروبا

يواجه ريال مدريد خطر غياب خمسة لاعبين عن مواجهة الإياب أمام أتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد جاره أتليتكو مدريد في تمام العاشرة من مساء غدا الثلاثاء بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ماركا عن تهديد خمسة لاعبين بالإضافة إلى كارلو أنشيلوتي بالغياب عن مواجهة الإياب حال تلقي بطاقة صفراء.

وأشار التقرير أن الخماسي إدوارد كامافينجا وإندريك ولوكا مودريتش وأوريلين تشواميني وأنتونيو روديجير مهدد بالغياب حال تلقى بطاقة صفراء بمباراة الذهاب.

أما أتليتكو مدريد فلديه ثنائي فقط مهدد وهم أنخيل كوريا وخوسيه خيمينيز.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إسناد مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال إلى الحكم الفرنسي كليمون توربين.

وكان توربين حكما لمواجهة الذهاب في الملحق المؤهل لثمن النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد والتي انتهت لصالح الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويدير توربين مباراته السادسة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

ولا يعرف ريال مدريد طعم الخسارة تحت إدارة توربين إذ سبق وأدار 8 مباريات فاز ريال مدريد في 7 منهم مقابل تعادل وحيد.

أما أتليتكو مدريد فسبق وأن لعب 6 مباريات بصافرة توربين حقق الفريق التعادل في 3 منها وانتصارين وخسارة واحدة.