نصف أهداف مسيرته بالرأس.. راموس يسجل أول أهدافه مع مونتيري المكسيكي

الإثنين، 03 مارس 2025 - 12:37

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - مونتيري

سجل سيرجيو راموس أول أهدافه بقميص مونتيري ليقود فريقه لتحقيق الفوز على حساب سانتوس لاجونا في الدوري المكسيكي.

سيرجيو راموس

النادي : مونتيري

مونتيري

ونجح راموس في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 مع بداية الشوط الثاني.

وواصل راموس هوايته في تسجيل الأهداف بالرأس بعدما تلقى كرة عرضية ارتقى لها ليسجلها في الشباك معلنا تقدم فريقه.

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راموس نجح في الوصول لـ118 هدفا في مسيرته الاحترافية بينهم 59 هدفا بالرأس.

وانتهت المباراة بفوز مونتيري بنتيجة 4-2.

وتعد تلك المباراة الثانية راموس بقميص مونتيري بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام مازاتلان يوم 26 فبراير الماضي.

وكتب سيرجيو راموس عبر حسابه على إكس بعد تسجيل أول أهدافه مع مونتيري المكسيكي: "سعيد بهذا الفوز الصعب وبهدفي الأول بهذا القميص، شكرا للجماهير على دعمهم".

ويحتل مونتيري المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 جولات.

ويستعد مونتيري لمواجهة فانكوفر الكندي يوم الخميس المقبل 6 مارس في ذهاب دور الـ16 من بطولة كونكاكاف.

صاحب الـ 38 عاما لم ينضم إلى أي فريق بعد انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024 حتى الانتقال إلى مونتيري الشهر الماضي.

يذكر أن مونتيري سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد ضمن المجموعة الخامسة رفقة إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدف مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

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