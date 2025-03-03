تقرير: جوناثان تاه قد يفتح الطريق لرحيل أراوخو عن برشلونة

الإثنين، 03 مارس 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

جوناثان تاه - باير ليفركوزن

لا يزال تدعيم الدفاع أولوية نادي برشلونة للمواسم المقبلة مع حدوث بعض التغيرات.

ويعتبر الألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن أحد أبرز المرشحين للانضام إلى النادي الكتالوني الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد جوناثان تاه مع باير ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي نادي.

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وكشف موقف فوتبول إسبانيا أن نادي برشلونة يدرس بالفعل إمكانية التعاقد مع جوناثان تاه كونه لاعبا حرا.

وُصفت الصفقة في ألمانيا بأنها مسألة وقت ويتم انتقاله إلى برشلونة، بعد أن اختار الدولي الألماني نادي برشلونة كوجهة جديدة.

وإذا أتم برشلونة تعاقده مع تاه سيفتح ذلك باب رحيل رونالد أراوخو الذي جدد تعاقده حتى 2031.

ويشهد عقد أراوخو وجود شرط جزائي بقيمة 65 مليون يورو في أول 10 أيام من سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة استقر على أن يكون باو كوبارسي أحد ثنائي الدفاع الأساسي للسنوات المقبلة، لكن لا يزال المدافع الآخر هو الأمر الذي يتم دراسته.

إذ يبدو أن أندرياس كريستينسن قريبا من الرحيل عن النادي بسبب كثرة إصاباته وعدم فتح باب المفاوضات معه لتجديد تعاقده.

كما لا يزال مستقبل إريك جارسيا محل نقاش إذ كان قريبا من الرحيل في آخر فترتي انتقال.

بينما يدرس برشلونة إمكانية التجديد لإينيجو مارتينيز لمدة عام آخر.

وخاض جوناثان تاه 36 مباراة مع باير ليفركوزن هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح تاه رغم مركزه كمدافع في المساهمة بثلاثة أهداف إذ سجل هدفين وصنع هدفا وجميعهم في الدوري الألماني.

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