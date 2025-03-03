بنزيمة يكشف عن خطته بعد الاعتزال.. والمنافسة في السعودية وسبب الرحيل من ريال مدريد

كشف كريم بنزيمة نجم الاتحاد السعودي عن خطته بعد الاعتزال، ورغبته في أن يكون بالقرب من كرة القدم.

وقال بنزيمة في برنامج الشرينجيتو الإسباني: "لن أصبح مدربا فالأمر أكثر تعقيدا من أن أكون لاعبا، ولكن عندما أعتزل أريد أن أكون قريبا من كرة القدم".

وأضاف: "أريد أن أكون قريبا من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لقد كنت معه مؤخرًا في مدريد".

وأكمل: "أخبرت والدي عند الانتقال من ليون إلى ريال مدريد عام 2009 أنني أريد البقاء في النادي طالما كان فلورنتينو بيريز موجودا".

وعن تجربته مع الدوري السعودي، رد: "أشعر بالراحة والطمأنينة في السعودية، اللعب هناك يختلف عن الفترة التي قضيتها في ريال مدريد، ولكن الطبيعة التنافسية تظل كما هي، فتوقع الفوز بالبطولات في كل موسم موجود دائما، كل عام يرتفع المستوى ويطالبونك بالألقاب."

وعن خسارة فينيسيوس جونيور جائزة الكرة الذهبية لحساب الإسباني رودري، رد معلقا: "أشاهد كرة القدم وأرى فينيسيوس يفعل أشياء لا يفعلها إلا الأفضل، وأرسلت له رسالة عندما لم يفز بالكرة الذهبية وعبرت فيها عن حزني، لقد كان حاسمًا في كل مباراة العام الماضي عندما فاز بدوري أبطال أوروبا".

وردا على الهجوم الذي يتلقاه كيليان مبابي مع ريال مدريد: "حالة مبابي مختلفة عني، وصلت إلى ريال مدريد صغيرا جدا في عمر 21 عاما، أما هو فانتقل للنادي في عمر 25 عاما

وأضاف: "في ريال مدريد يتم التدقيق مع كل خطأ، فهم جلبوك لتسجيل الأهداف، الضغط هناك جنوني على المهاجمين".

وكشف بنزيمة عن سبب مغادرته ريال مدريد: "غادرت في الوقت المناسب بعد أن حققت كل ما كنت أنوي تحقيقه، بعد الفوز بالألقاب والكرة الذهبية، شعرت أنه من الأفضل الرحيل في مستو عالي بدلا من المخاطرة، لا أحد يعرف كيف كنت سأؤدي العام التالي".

وأتم: "بالنسبة لي ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم ولم أرغب في الذهاب لأي فريق آخر يمكنه منافسة ريال مدريد مثل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي".

وتوج بنزيمة مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، ومثلهم للسوبر الأوروبي، و3 ألقاب لكأس ملك إسبانيا، و4 للسوبر الإسباني.

كما فاز بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022.

وانتقل بنزيمة إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي نادي بداياته في صيف 2009 ليقضي في صفوف الملكي 14 عاما قبل الانضمام إلى الاتحاد السعودي في صيفغ 2023.