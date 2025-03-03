لعدم قيده محليا.. أهلي جدة يجهز فيرمينو للمشاركة كأساسي أمام الريان في دوري الأبطال

الإثنين، 03 مارس 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد عبد الشافي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الجهاز الفني لأهلي جدة يجهز روبرتو فيرمينو للمشاركة كأساسي أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الريان في ذهاب ثمن نهائي المسابقة يوم الثلاثاء.

أضاف التقرير أن الجهاز الفني ركز في مران الأحد على تهيئة فيرمينو للاعتماد عليه أمام الريان.

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وأوضح التقرير أن مشاركة فيرمينو في مباريات دوري الأبطال أصبحت حتمية بسبب عدم قيده في القائمة المحلية.

ويحق لمهاجم ليفربول السابق اللعب فقط في دوري الأبطال.

وكان فيرمينو قريبا من الرحيل عن أهلي جدة في الأيام الأخيرة، إذ كشفت شبكة جلوبو البرازيلية عن وجود تحركات من جانب مسؤولي فلومينيسي من أجل ضم فيرمينو في فترة الانتقالات الحالية.

لكن نيني زيني وكيل روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة رد على التقارير التي تحدثت عن اقتراب لاعبه من الانتقال إلى فلومينينسي البرازيلي.

وقال زيني في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "انتقال فيرمينو إلى فلومينينسي؟ لن أعلق على هذه الشائعات، ما يمكن قوله هو أن فيرمينو مرتبط بعقد مع أهلي جدة الآن".

وأصبح فيرمينو خارج قائمة أهلي جدة المحلية بعد أن تعاقد النادي مع الجناح جالينو القادم من بورتو البرتغالي، وتسجيله بدلًا منه.

ويحاول نادي فلومينينسي تكرار ما حدث في انتقال نيمار لاعب الهلال إلى سانتوس البرازيلي في يناير الماضي، حسب شبكة جلوبو.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.

روبرتو فيرمينو أهلي جدة الريان
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