ريليفو: ريال مدريد ينوي إشراك فالفيردي كأساسي أمام أتليتكو رغم عدم تعافيه التام من الإصابة

ينوي الجهاز الفني لريال مدريد إشراك لاعبه فيدي فالفيردي كأساسي ضد أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء رغم عدم تعافيه التام من الإصابة.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

فالفيردي عاد إلى التدريبات الفردية يوم الأحد بعد التعافي من الإصابة في العضلة الضامة، لكن منصة ريليفو أوضحت أنه لم يصل للجاهزية التامة.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني لريال مدريد ينوي إشراك فيدي فالفيردي كأساسي أمام أتليتكو مدريد رغم عدم تعافيه التام من الإصابة في العضلة الضامة.

فقد غاب نجم منتخب أوروجواي عن مباراتي ريال سوسيداد في الكأس وريال بيتيس في الدوري بداعي الإصابة.

فيما أوضحت جريدة أس أن فالفيردي لم يتمكن من خوض المران الجماعي في ظل معاناته من مشاكل في العضلة الضامة.

وأضاف التقرير أن الجهاز الطبي لريال مدريد سيقرر يوم الاثنين إمكانية مشاركته في المران الجماعي.

وأشارت أس إلى أن فالفيردي دخل في سباق مع الزمن لمحاولة اللحاق بمباراة الدربي.

قبل مباراتي سوسيداد وبيتيس لم يغب فالفيردي سوى عن مباراة جيرونا التي جلس فيها على مقاعد البدلاء.

بينما لعب 40 مباراة مع الملكي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسجل فالفيردي 8 أهداف وصنع 6.