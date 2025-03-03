العدد يرتفع إلى 12.. الأخدود والرائد ينضمان للأندية السعودية الممنوعة من القيد

الإثنين، 03 مارس 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

كريستيان باسوجوج - جناح الأخدود

انضم ناديا الأخدود والرائد إلى قائمة الأندية السعودية الممنوعة من قيد اللاعبين، والتي تضم 10 أندية أخرى بخلاف الثنائي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن القائمة المحدثة بناء على القرارات الصادرة من الاتحاد الدولي "فيفا" في القضايا المرفوعة على الأندية.

وحضر 12 ناديا سعوديا في التحديث الأخير وهي الرائد والأخدود من دوري المحترفين.

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بينما الـ 10 أندية الأخرى هم الشعلة وأحد والكوكب والترجي والسد والعدالة وهجر والحزم والانتصار ومضر من الدرجات المختلفة.

وصدرت العقوبة بحق الأخدود في 21 فبراير الماضي، لكن دون ذكر مدة الإيقاف، فيما يمنَع قرار، صدر في 22 يناير الماضي، الرائد من قيد اللاعبين لثلاث فترات، تبدأ الصيف المقبل.

في المقابل، غابت سبعة أندية سعودية، وردت أسماؤها في التحديث السابق، عن القائمة الأخيرة، وهي: العروبة والفتح والوحدة وضمك، من دوري المحترفين.

وأيضا أندية الجندل واللواء والطائي، بعدما سوَّت إداراتها قضاياها، ما أدى إلى رفع إيقاف القيد عنها.

ويمنع فيفا جميع الأندية الموقوفة من قيد لاعبيها الجدد إلا بعد إنهاء قضاياها، وبمجرد نجاح أي ناد في تسوية قضاياه، يُزال اسمه من قائمة المُعاقَبين.

الدوري السعودي الرائد الأخدود
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