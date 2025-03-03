تنس - ميار شريف تتوج بلقب زوجي سيدات ميريدا بالمكسيك

توجت المصرية ميار شريف بلقب زوجي سيدات بطولة ميريدا بالمكسيك فئة 500 نقطة.

ونجحت ميار شريف رفقة البولندية كاترزينا بيتير في حصد اللقب بعد التغلب على الثنائي إيرينا جروماتشوفا وآنا دانيلينا بمجموعتين دون مقابل.

وتغلبت ميار وكاترزينا على الثنائي المرشح لحصد اللقب للتتويج بكأس الشجرة في النسخة الثالثة من بطولة ميريدا المفتوحة للتنس.

ونجح ميار رفقة زميلتها البولندية في الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 7-6 قبل أن يحسم الثنائي اللقاء بالمجموعة الثانية بنتيجة 7-5.

ولم تخسر ميار وكاترزينا أي مجموعة طوال البطولة بأداء ثابت.

وبذلك تكون قد حققت ميار ثاني ألقابها في منافسات الزوجي، بينما كاترزينا حققت لقبها الرابع.

وتحتل ميار شريف المركز 104 في التصنيف العالمي للسيدات.

أما البولندية كاترزينا بيتير فتأتي في المركز 61 عالميا.