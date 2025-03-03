"مسؤولية الأندية".. رابطة الدوري السعودي ترصد مخالفات في أسعار التذاكر

الإثنين، 03 مارس 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

شعار الدوري السعودي

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بيانا بشأن رصد مخالفات في أسعار تذاكر مباريات الدوري.

وأوضحت رابطة الأندية السعودية أن أسعار تذاكر المباريات مسؤولية الأندية التي تستضيفها فرقها على أرضها.

وكشفت الرابطة في بيان رسمي: "إشارة إلى ما يتم تداوله حول أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي، فإن الرابطة تود التوضيح بأن الأندية هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر المباريات التي تستضيفها فرقها على أرضها".

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وأضاف البيان "تم إحالة الأندية من قبل مسؤولي التشغيل في الملاعب إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة، مؤكدة حرصها في الوقت ذاته على مساعدة الأندية في زيادة مداخيلها من خلال تذاكر المباريات، دون إخلال بالأنظمة أو تقصير في تطبيق اللوائح".

وتابع "تنص التنظيمات التي وضعتها اللائحة التشغيلية لوزارة الرياضة، تكفل حقوق المشجعين وتضمن تسعير فئة من مقاعد المدرجات في المباريات كافة بأسعار مناسبة وبمتناول المشجعين بحيث تكون 30 في المئة من سعة المدرجات محددة بقيمة 30 ريالا كحد أقصى، وتقسم مناصفة بين الناديين".

واختتمت منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي بانفراد اتحاد جدة بالصدارة.

ويحتل اتحاد جدة صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه.

ويأتي ذلك رغم تعثر اتحاد جدة بالتعادل في آخر مباراتين خاضهما الفريق بالدوري.

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