نيمار يسجل ويقود سانتوس إلى نصف نهائي بطولة باوليستا

سجل نيمار هدفا في انتصار سانتوس على براجانتينو ضمن منافسات ربع نهائي مسابقة باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو) في البرازيل.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وتغلب سانتوس على براجانتينو بهدفين دون مقابل في منافسات ربع النهائي.

وسجل نيمار الهدف الأول من ركلة ثابتة في الدقيقة التاسعة ليفتتح التسجيل مبكرا.

وبذلك صعد سانتوس إلى نصف نهائي مسابقة باوليستا.

Os gols da classificação de hoje! ⚽️ pic.twitter.com/DuszMdfhxe — Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025

وشارك نيمار في سبع مباريات بقميص سانتوس منذ انضمامه إلى الفريق قادما من الهلال السعودي.

ونجح نيمار خلال المباريات السبعة في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم.

وبذلك يكون نيمار قد ساهم في ستة أهداف خلال سبع مباريات خاضهم بقميص سانتوس.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.