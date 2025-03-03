في غياب ميسي.. إنتر ميامي يكتسح هيوستن دينامو برباعية بتألق من سواريز

تألق لويس سواريز في انتصار إنتر ميامي على هيوستن دينامو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي الذي لم يسافر مع إنتر ميامي للمباراة.

ونجح لويس سواريز في المساهمة بالأهداف الأربعة لإنتر ميامي إذ صنع أول ثلاثة أهداف بينما سجل الهدف الرابع.

GOLAZO made in URUGUAY 🇺🇾😮‍💨 pic.twitter.com/kemvWIoKYW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 3, 2025

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط عقب مرور جولتين ليصبح في المركز الثالث بجدول ترتيب القسم الشرقي.

ولم يحقق العلامة الكاملة سوى فريقي فيلاديلفيا يونيون وكولومبوس كرو.

وقرر نادي هيوستن دينامو تعويض جماهيره التي ستحضر مباراة الفريق ضد إنتر ميامي بتذكرة مجانية لإحدى مبارياته المقبلة، بسبب غياب ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي عن مواجهة الفريقين.

قبل أيام، قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تغريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي بسبب مشادة مع مساعد مدرب نيويورك سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين.

وتم تغريم ميسي بعدما أمسك برقبة المغربي مهدي البلوشي مساعد مدرب نيويورك سيتي بعد صافرة مباراة السبت الماضي.

ووضع بطل كأس العالم 2022 يديه على رقبة البلوشي مرتين خلال المشادة.

وأفادت الرابطة في بيان أن اللجنة التأديبية اعتبرت أن ليونيل ميسي انتهك سياسات الدوري الأمريكي المتعلقة بشأن وضع اليدين على وجه أو رقبة أو رأس الخصم.

ولم تكشف الرابطة عن قيمة المبلغ.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة.