شركة القلعة الحمراء تعلن نفاد المرحلة الأولى من حجر البلاتينيوم باستاد الأهلي

الإثنين، 03 مارس 2025 - 09:55

كتب : FilGoal

القلعة الحمراء - عاشت الأسامي

أعلنت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن إنشاء استاد الأهلي بمدينة الشيخ زايد عن نفاد المرحلة الأولى من حجر البلاتينيوم.

وكشفت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي في وقت سابق عن إطلاق برنامج "تخليد اسمك على جدران الاستاد".

وسبق وأن قامت أندية برشلونة وليفربول وأرسنال بتخليد أسماء جماهيرها على جدران استاداتها نظير مقابل مالي.

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وجاء بيان شركة القلعة الحمراء كالآتي:

"تعلن شركة القلعة الحمراء للتمويل عن نفاد المرحلة الأولى من الحجر البلاتينيوم لتخليد أسماء الجماهير على جدران استاد الأهلي، وذلك خلال ساعات فقط من فتح باب الحجز".

"سعر الحجر في تلك الفئة يساوي 2.5 مليون جنيه، ويأتي هذا الإقبال تأكيدا على الارتباط التاريخي والعاطفي بين جماهير النادي وكيانه العريق، حيث يسعى المشجعون للمشاركة في هذا المشروع الفريد الذي يخلد أسمائهم داخل الاستاد الجديد".

"نشكر جماهير الأهلي العظيمة على دعمها المستمر، وسيتم الإعلان قريبا عن المراحل المقبلة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن المزايا التي سيحصل عليها مشجع الأهلي بعد تخليد اسمه علي جدران الاستاد مدى الحياة كالتالي:

1- خصم علي عدد من التذاكر الموسمية لمدة "10 سنوات"

2- الحق في الحجز المبكر للتذاكر لمدة "10 سنوات"

3- دخول سيارته لجراج الاستاد بدون أي رسوم لمدة "10 سنوات"

4- الحق في زيارة متحف النادي بالمجان لمدة " 10 سنوات "

5- الحق في خصم علي المنتجات في المتجر الرسمي للنادي لمدة "10 سنوات"

6- الحق في زيارات مجانية للأستاد بعيدا عن أيام المباريات لمدة "10 سنوات"

7- حضور جلسة تقديم اللاعبين الجدد في الاستاد بالمجان لمدة " 10 سنوات"

8- جلسة تصوير اللاعبين الجدد في الأستاد بالمجان لمدة "10 سنوات"

9- جلسة تصوير مع اللاعبين لمدة " 10 سنوات".

وكشفت شركة القلعة الحمراء عن تصميم استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يتم إنشاؤه خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

ويتسع الملعب لـ 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجا.

وجاء تصميم الملعب بدون "تراك" ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب.

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