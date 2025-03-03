مواعيد مباريات الإثنين 3 مارس 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري والنصر بأبطال آسيا

الإثنين، 03 مارس 2025 - 09:46

كتب : FilGoal

صلاح محسن يحتفل بهدف المصري في سموحة

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر مارس 2025 مباريات الجولة 17 وختام الدور الأول من الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يشهد اليوم الإثنين ثلاث مباريات في الجولة 17 من مسابقة الدوري وانطلاق الجولة الختامية من الدور الأول.

وتقام جميع المباريات في نفس التوقيت في تمام التاسعة مساء.

ويستضيف المصري فريق مودرن سبورت على استاد السويس الجديد ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يحل حرس الحدود ضيفا على البنك الأهلي في نفس التوقيت على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يلعب فاركو أمام الجونة على استاد حرس الحدود ويذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق هيلاس فيروتا في العاشرة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال آسيا

يحل النصر ضيفا على استقلال طهران الإيراني في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء.

بينما يستضيف الوصل الإماراتي فريق السد القطري في تمام الثامنة مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل إبسويتش تاون بقيادة سام مرسي ضيفا على نوتنجهام فورست ضمن منافسات الكأس.

ويقام اللقاء في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بالإنجليزية.

الدوري المصري دوري أبطال آسيا
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