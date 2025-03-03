الدوري المصري – 5 مقاعد لم تُحسم بعد.. سيناريوهات التأهل للمرحلة النهائية لموسم 2024-25

تتبقى 5 مقاعد لم تُحسم بعد قبل الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري 2024-25.

ويقام الدوري المصري الموسم الحالي بنظام الدور الواحد (17 مباراة) لتتأهل الفرق التسعة الأولى للمنافسة على اللقب، فيما تلعب الفرق التسعة الأخرى للمنافسة على البقاء.

وقررت رابطة الأندية المحترفة هبوط فريقين مع نهاية الموسم.

وتتنافس فرق حرس الحدود وفاركو وطلائع الجيش وزد وبتروجت على 3 مقاعد للمنافسة على اللقب، ومقعدان للهروب من الهبوط.

وضمنت 6 فرق التأهل رسميا في المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب وهم:

1 - بيراميدز 39 نقطة

2 - الأهلي 36 نقطة

3 - الزمالك 29 نقطة

4 - المصري 27 نقطة

5 - البنك الأهلي 26 نقطة

6 - سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

وتأكد مشاركة 7 فرق في المجموعة الثانية للهروب من الهبوط:

12 - الاتحاد 18 نقطة

13 - غزل المحلة 17 نقطة

14 - سموحة 17 نقطة

15 - الجونة 16 نقطة

16 - الإسماعيلي 13 نقطة

17 - إنبي 12 نقطة

18 - مودرن سبورت 9 نقاط

وستشهد الجولة الأخيرة مواجهات نارية أيام 3، و4، و5 مارس المقبل، كالتالي:

فاركو × الجونة

المصري × مودرن سبورت

البنك الأهلي × حرس الحدود

زد × الإسماعيلي

إنبي × الزمالك

الاتحاد × سموحة

بتروجت × غزل المحلة

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا

الأهلي × طلائع الجيش

كيف تحسم الفرق الـ 5 موقفها في الجولة الأخيرة؟

حرس الحدود (22 نقطة)

يواجه حرس الحدود على استاد القاهرة مستضيفه البنك الأهلي.

الفوز أو التعادل لكتيبة محمد يوسف يضمن التواجد وسط الكبار وربما الارتقاء في الترتيب.

الخسارة أيضا ربما تبقيه في النصف الأول من الترتيب بشرط ألا يتخطى زد وبتروجت حاجز الـ 22 نقطة أو يتفوقا في فارق الأهداف.

فاركو (22 نقطة)

يستضيف فاركو ضيفه الجونة في استاد حرس الحدود.

مثل حرس الحدود الفوز والتعادل يعني البقاء وسط الكبار.

الخسارة أيضا ربما تبقيه في النصف الأول من الترتيب بشرط ألا يتخطى زد وبتروجت حاجز الـ 22 نقطة أو يتفوقا في فارق الأهداف.

طلائع الجيش (21 نقطة)

يحل طلائع الجيش ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة.

مثل حرس الحدود وفاركو الفوز والتعادل يعني البقاء وسط الكبار.

الخسارة أيضا ربما تبقيه في النصف الأول من الترتيب بشرط عدم فوز زد وبتروجت.

في حال خسر طلائع الجيش من الأهلي وتعادل زد مع الإسماعيلي سيتعادلا في رصيد النقاط 21 نقطة.

حينها سيكون فارق الأهداف حاسما لصالح زد.

زد (20 نقطة)

يستضيف زد على استاد القاهرة الإسماعيلي.

يحتاج للفوز وتعثر أي من منافسيه من أجل المنافسة في المرحلة الأعلى في الدور المقبل.

إذا تعادل زد مع طلائع الجيش في النقاط سيكون فارق الأهداف في صالح الفريق آنذاك، بشرط ألا يفوز بتروجت.

بتروجت (19 نقطة)

على استاد الكلية الحربية سيدخل بتروجت الجولة الأخيرة ضد غزل المحلة.

الفريق لا يحتاج سوى الفوز من أجل التأهل والمنافسة وسط الكبار.

الفوز حينها سيرفع رصيده لـ 22 نقطة وفي حال تعثر بقية منافسيه سيكون فارق الأهداف هو الحاسم.

أخيرا، ما هي العوامل الحاسمة حال التساوي في النقاط سواء في المرحلة الأولى أو النهائية؟

هذا ما يجيبه البند رقم 15 من لائحة الدوري المصري هذا الموسم.

في حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم في جدول الترتيب النهائي سواء في المرحلة الأولى – المرحلة النهائية في كل مجموعة على حدى على التوالي:

1 النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة.

2 النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة.

3 النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4 النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثالث نقاط عن كل بطاقة حمراء) نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة (، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5 في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند يتم اللجوء إلى القرعة.