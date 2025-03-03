كونسيساو: للمرة الأولى أرى احتجاجات الجماهير في مسيرتي.. وهذه المشكلة يجب حلها

عبر سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان عن غضبه من احتجاجات الجماهير التي أثرت على الفريق ضد لاتسيو.

وخسر ميلان للمباراة الثالثة على التوالي بنفس النتيجة 2-1 في الجولة 27 من الدوري الإيطالي وتلك المرة أمام لاتسيو على ملعب سان سيرو.

وقال المدرب البرتغالي لـ DAZN: "لم يكن لدي الكثير من الوقت للعمل على الأمور التكتيكية واللياقة البدنية، إذ نلعب مباريات حاسمة كل ثلاثة أيام ووصلت قبل شهرين فقط".

وأضاف "الفريق تأثر باحتجاجات الجماهير، هذه هي المرة الأولى التي أختبر فيها هذا في مسيرتي المهنية".

وأتم "نعمل على عودة اللاعبين للدفاع وليس فقط الركض في الهجوم، الصلابة الدفاعية لا تقل أهمية عن القوة الهجومية".

وخسر ميلان من تورينو وبولونيا ولاتسيو في آخر 3 مباريات بنفس النتيجة ليتراجع ترتيبه للمركز التاسع في جدول الترتيب.

وتوقف رصيد ميلان عند 41 نقطة تراجع بها للمركز التاسع.

فيما ارتقى لاتسيو للمركز الرابع برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

واعترض جمهور ميلان على مستوى الفريق ومالكه بعدم حضور مباراة الروسونيري ضد لاتسيو أول 15 دقيقة.

ورفعت الجماهير لافتة كتبت عليها "كاردينالي عليك أن تبيع النادي وترحل".