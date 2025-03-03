بلان: من الطبيعي أن نمر بفترات صعبة.. ولا نزال في الصدارة

الإثنين، 03 مارس 2025 - 00:58

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

يرى لوران بلان أن أداء فريقه ضد الأخدود طبيعي في ظل الغيابات.

وتعادل اتحاد جدة مع الأخدود بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 23 من الدوري السعودي.

وقال بلان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا العديد من الإصابات في الفريق، ضد الأخدود كان لدينا قلبي دفاع فقط وحسن كادش تعرض للإصابة ولم أملك اللاعبين الكافيين ومعاذ فقيهي كان الوحيد في مقاعد البدلاء".

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وواصل "عدم استلام جائزة مدرب الشهر قبل المباراة؟ هذا أمر خاص بي كمدرب، الجوائز الفردية للمدرب قبل المباراة ليست الأهم وتركيزي منصب فقط على فريقي، كان متبقي 10 دقائق على المباراة ولم أر أن استلام الجائزة هو المهم في هذه اللحظات".

وأكمل "أتقبل أن تقولوا إن الاتحاد لم يكن جيدا، لكن هناك الكثير من المباريات انتصرنا خلالها في الدقائق الأخيرة، لدينا صعوبات حاليا وأدرك هذا الشيء ومن يعرف كرة القدم جيدا يعرف أن هناك بعض اللحظات الصعبة".

وتابع "لا بد أن نعمل على بعض التفاصيل ولكن بعيد عن شخصية الفريق، نحن في الصدارة ومن الطبيعي أن ترغب كل الفرق في اللعب أمامنا بشكل قوي ولا بد أن نظهر بشخصية قوية".

وأتم "لو سلبنا 3 لاعبين من أي فريق سيعاني وليس الاتحاد فقط، لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها وهذا خطأ كبير".

ويحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

لوران بلان اتحاد جدة الدوري السعودي
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