المقاولون العرب: يجب تشفير الدوري وقد نجمع مليارات مقابل ذلك

يرى محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب ضرورة تشفير الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل عبر قناة صدى البلد: "تشفير الدوري؟ لدينا سلعة هي الأغلى في الشرق الأوسط ويجب علينا تشفيرها على البث الفضائي وتركها بشكل مجاني في البث الأرضي".

وتابع "أعتقد أن 2 مليون مصري من الـ 8 مليون المتواجدين سيشتركون في الدوري مقابل 100 ريال سنويا وسنجمع مقابل ذلك 200 مليار والعالم كله يلجأ لذلك لزيادة الموارد

وأتم "في مصر قد يكون الاشتراك مقابل 100 جنيه سنويا وقد يشترك 30 أو 40 مليون مصري وسنجمع 3 أو 4 مليار".

ويلعب المقاولون العرب في دوري المحترفين خلال الموسم الحالي بعد هبوطه من الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ولم يسبق من قبل تشفير بث الدوري المصري، الذي يذاع مجانا منذ نشأته وحتى الآن.

فكرة تشفير الدوري طرحت أكثر من مرة من قبل من المسؤولين ولكن لم يتم تنفيذها أو اتخاذ خطوات جدية تجاهها.