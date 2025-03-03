خسارة ثالثة ورسالة من الجماهير.. لاتسيو يخطف فوزا قاتلا أمام ميلان في +97

خسر ميلان للمباراة الثالثة على التوالي بنفس النتيجة 2-1 في الجولة 27 من الدوري الإيطالي وتلك المرة أمام لاتسيو على ملعب سان سيرو.

وخسر ميلان من تورينو وبولونيا ولاتسيو في آخر 3 مباريات بنفس النتيجة ليتراجع ترتيبه للمركز التاسع في جدول الترتيب.

وتوقف رصيد ميلان عند 41 نقطة تراجع بها للمركز التاسع.

فيما ارتقى لاتسيو للمركز الرابع برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

واعترض جمهور ميلان على مستوى الفريق ومالكه بعدم حضور مباراة الروسونيري ضد لاتسيو أول 15 دقيقة.

ورفعت الجماهير لافتة كتبت عليها "كاردينالي عليك أن تبيع النادي وترحل".

وتقدم لاتسيو بهدف أول في الدقيقة 28 عن طريق ماتيا زاكاني بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس.

وفي الدقيقة 37 شارك جواو فيليكس بدلا من يونس موسى ليتحول الروسونيري لخطة 4-4-2.

وازدادت المباراة صعوبة على ميلان بطرد بافلوفيتش في الدقيقة 67 بعد عرقلة إيساكسن المنفرد.

وأدرك صامويل شوكويزي التعادل برأسية في الدقيقة 85 بعد عرضية متقنة من رافائيل لياو.

وفي الدقيقة 90+5 تحصل إيساكسن على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من مينيان حارس ميلان.

وسجل بيدرو ركلة الجزاء قائدا لاتسيو للفوز على ميلان ومكررا نتيجة الدور الأول مجددا، ومحققا أول فوز لنسور العاصمة في سان سيرو منذ 2019.