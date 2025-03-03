مران الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وموقف عطية الله

الإثنين، 03 مارس 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي ضد الجونة

تلقت صفوف الأهلي الخلفية دفعة قوية استعدادا لختام المرحلة الأولى من الدوري.

وبحسب قناة الأهلي فقد عاد ياسر إبراهيم لتدريبات الفريق وصار جاهزا لخوض المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش.

بينما يستمر محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في التدريبات التأهيلية تمهيدا للعودة.

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أما الظهير المغربي يحيى عطية الله، فمن المنتظر أن يعود للمران بنهاية الأسبوع.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم الأربعاء 5 مارس ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري.

وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر مارس (حتى الآن)

5 مارس – الأهلي × طلائع الجيش – التاسعة مساءً – الدوري المصري - استاد القاهرة

22 مارس – طلائع الجيش × الأهلي – التاسعة مساءً – كأس عاصمة مصر - استاد الكلية الحربية

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المرحلة الأولى من ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويمتلك الفريق مباراة مؤجلة ضد إنبي في كأس عاصمة مصر لم يتحدد موعدها بعد حتى الآن.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وقال دياب عبر إذاعة الشباب والرياضة: "المرحلة الثانية للدوري ستبدأ يوم 11 مارس وستُلعب جولة من المسابقة خلال أيام 11 و12 و13 من الشهر".

وأضاف "بمجرد تحديد المراكز النهائية للمرحلة الأولى سيتم تحديد المباريات المُعلنة سابقا في قرعة الدوري".

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