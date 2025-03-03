بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا بهدفين

حقق أولمبيك مارسيليا الفوز على نانت بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 24 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد كبديل في الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد مارسيليا للنقطة 49 في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق 13 نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

بينما توقف رصيد مارسيليا عند النقطة 24 في المركز 14.

تقدم مارسيليا بالهدف الأول عن طريق أمين جويري مستغلا تمريرة من فالينتين رونجيير أمام المرمى.

وأضاف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ستراسبورج يوم الأحد المقبل 9 مارس، بينما يلتقي مارسيليا مع لانس.