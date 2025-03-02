وائل رياض: التعادل جيد ضد جنوب إفريقيا.. وسنتأهل من الإسماعيلية

أبدى وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للمحليين رضاه على نتيجة التعادل ضد جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025.

وعاد منتخب مصر بنتيجة التعادل 1-1 من جنوب إفريقيا قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال وائل رياض في تصريحات عبر موقع اتحاد الكرة: "التعادل جيد لأجل تجاوز المرحلة الأولى من التصفيات".

وأضاف "لقاء الإياب في الإسماعيلية بمثابة الشوط الثاني وسنسعى خلاله لتحقيق الفوز والوصول للمرحلة الثانية".

وأكمل "رغم عدم خوض اللاعبين لـ 4 حصص تدريبية، بالإضافة لإجهاد بسبب طول رحلة السفر وبداية شهر رمضان، إلا أنهم تحلوا بالحماس والإصرار وظهرت لديهم إرادة لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب".

وستقام مباراة العودة يوم 9 مارس الجاري في ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 66 بهدف سجله محمد عنتر بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 80 بتسديدة صاروخية من جايمي ويبر، لم يستطع الحارس محمود أبو السعود التصدي لها.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 للمحليين في كينيا وأوغندا وتنزانيا في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.