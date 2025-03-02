وائل رياض: التعادل جيد ضد جنوب إفريقيا.. وسنتأهل من الإسماعيلية

الأحد، 02 مارس 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر للمحليين

أبدى وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للمحليين رضاه على نتيجة التعادل ضد جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025.

وعاد منتخب مصر بنتيجة التعادل 1-1 من جنوب إفريقيا قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال وائل رياض في تصريحات عبر موقع اتحاد الكرة: "التعادل جيد لأجل تجاوز المرحلة الأولى من التصفيات".

أخبار متعلقة:
تصفيات المحليين.. منتخب مصر يتعادل مع جنوب إفريقيا والحسم في الإسماعيلية تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا منتخب المحليين بزيه التقليدي أمام جنوب إفريقيا رحلة استغرقت 19 ساعة.. منتخب المحليين يصل بلومفونتين تحضيرا لمواجهة جنوب إفريقيا

وأضاف "لقاء الإياب في الإسماعيلية بمثابة الشوط الثاني وسنسعى خلاله لتحقيق الفوز والوصول للمرحلة الثانية".

وأكمل "رغم عدم خوض اللاعبين لـ 4 حصص تدريبية، بالإضافة لإجهاد بسبب طول رحلة السفر وبداية شهر رمضان، إلا أنهم تحلوا بالحماس والإصرار وظهرت لديهم إرادة لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب".

وستقام مباراة العودة يوم 9 مارس الجاري في ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 66 بهدف سجله محمد عنتر بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 80 بتسديدة صاروخية من جايمي ويبر، لم يستطع الحارس محمود أبو السعود التصدي لها.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 للمحليين في كينيا وأوغندا وتنزانيا في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

وائل رياض منتخب مصر للمحليين
نرشح لكم
عبد الفضيل: اللاعبون قدموا مباراة استثنائية أمام جنوب إفريقيا.. ونبدأ الاستعداد فورا للإياب تصفيات المحليين.. منتخب مصر يتعادل مع جنوب إفريقيا والحسم في الإسماعيلية انتهت تصفيات إفريقيا للمحليين – جنوب إفريقيا (1)-(1) مصر تشكيل منتخب المحليين - سباعي دوري المحترفين أساسي أمام جنوب إفريقيا مواعيد مباريات الأحد 2 مارس 2025.. برشلونة ضد سوسيداد ومنتخب المحليين بعد الهبوط.. كيما أسوان يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في التلاعب بنتائج المباريات وائل رياض: جاهزون تماما لأداء مباراة قوية.. ونأمل تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا خبر في الجول - تحديد موعد مباراتي مصر ضد إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
الدوري المصري – 5 مقاعد لم تُحسم بعد.. سيناريوهات التأهل للمرحلة النهائية لموسم 2024-25 ساعة | الدوري المصري
كونسيساو: للمرة الأولى أرى احتجاجات الجماهير في مسيرتي.. وهذه المشكلة يجب حلها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بلان: من الطبيعي أن نمر بفترات صعبة.. ولا نزال في الصدارة 2 ساعة | سعودي في الجول
هاو: سنرى لقطة طرد جوردون مرة أخرى قبل أخذ قرار الاستئناف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
المقاولون العرب: يجب تشفير الدوري وقد نجمع مليارات مقابل ذلك 2 ساعة | الدوري المصري
خسارة ثالثة ورسالة من الجماهير.. لاتسيو يخطف فوزا قاتلا أمام ميلان في +97 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وموقف عطية الله 3 ساعة | الدوري المصري
قناة الأهلي تكشف إمكانية خوض كأس عاصمة مصر بفريق 2005 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل 2 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 3 حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 4 تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب