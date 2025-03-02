بهدف قاتل.. الأخدود يتعادل مع اتحاد جدة ويمنعه من الابتعاد أكثر في الصدارة
الأحد، 02 مارس 2025 - 23:31
كتب : FilGoal
تعادل اتحاد جدة مع الأخدود بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله بالجولة 23 من الدوري السعودي.
التعادل رفع رصيد الاتحاد للنقطة 57 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي كان قد خسر من أهلي جدة.
كما ارتفع رصيد الأخدود للنقطة 17 في المركز 17 وقبل الأخير بفارق نقطتين عن الفتح صاحب المركز 15 غير المؤدي للهبوط.
تقدم اتحاد جدة عن طريق حسام عوار في الدقيقة 39 مستغلا تمريرة من حسن كادش.
وتعادل كريستيان باسوجوج في الدقيقة 97 ليهدي فريقه التعادل.
الاتحاد يتعثر للمرة الأولى على ملعبه❌
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/nYtkihNStx— SSC (@ssc_sports) March 2, 2025
وسيلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة ضد القادسية خارج ملعبه يوم الخميس 6 مارس، بينما يلتقي الأخدود مع الرياض يوم السبت.