بهدف قاتل.. الأخدود يتعادل مع اتحاد جدة ويمنعه من الابتعاد أكثر في الصدارة

الأحد، 02 مارس 2025 - 23:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

تعادل اتحاد جدة مع الأخدود بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله بالجولة 23 من الدوري السعودي.

التعادل رفع رصيد الاتحاد للنقطة 57 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي كان قد خسر من أهلي جدة.

كما ارتفع رصيد الأخدود للنقطة 17 في المركز 17 وقبل الأخير بفارق نقطتين عن الفتح صاحب المركز 15 غير المؤدي للهبوط.

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تقدم اتحاد جدة عن طريق حسام عوار في الدقيقة 39 مستغلا تمريرة من حسن كادش.

وتعادل كريستيان باسوجوج في الدقيقة 97 ليهدي فريقه التعادل.

وسيلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة ضد القادسية خارج ملعبه يوم الخميس 6 مارس، بينما يلتقي الأخدود مع الرياض يوم السبت.

اتحاد جدة الدوري السعودي
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