"عليك البيع والرحيل".. جمهور ميلان يشن هجوما على مالك النادي

شن جمهور ميلان هجوما على جيري كاردينالي مالك النادي بسبب مستوى الفريق.

واعترض جمهور ميلان على مستوى الفريق ومالكه بعدم حضور مباراة الروسونيري ضد لاتسيو أول 15 دقيقة.

ويواجه ميلان منافسه لاتسيو على ملعب سان سيرو في المباراة التي تجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ورفعت الجماهير لافتة كتبت عليها "كاردينالي عليك أن تبيع النادي وترحل".

وعقب دخول الجمهور للمدرجات استقبل ميلان هدفا في الدقيقة 28 من ماتيا زاكانيي.

وطرد ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 67 بشكل مباشر.

ويمر ميلان بفترة سيئة إذ خسر مباراتين متتاليتين من تورينو وبولونيا وقبلها خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فينورد.

وخسر ميلان في الذهاب بهدف دون رد قبل أن يتعادل في الإياب بهدف لكل فريق.

ويحتل ميلان المركز التاسع برصيد 41 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.