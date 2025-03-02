رومانو: تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم لاعب شباب كورينثيانز

الأحد، 02 مارس 2025 - 22:51

كتب : FilGoal

دينير إفانجيليستا

توصل نادي تشيلسي لضم دينير إفانجيليستا لاعب شباب كورينثيانز.

وحسب فابريزرو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن تشيلسي سيضم إفانجيليستا مقابل 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 4 ملايين آخرين كمكافآت.

وأوضح رومانو أن عقده سيمتد حتى عام 2032 وسينضم لتشيلسي في عام 2026.

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الظهير البرازيلي صاحب الـ17 عاما لم يلعب للفريق الأول مطلقا.

وسجل إفانجيليستا 3 أهداف وصنع هدفا آخر في 8 مباريات لعبها.

ووصل لنهائي كأس ساو باولو للشباب وخسر رفقة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد ساو باولو.

وأحرز إفانيجليستا هدفا في المباراة.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي ضد منافسه كوبنهاجن في دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر يوم الخميس المقبل.

دينير إفانجيليستا كورينثيانز تشيلسي
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