مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: منع جمهور الأهلي من حضور مباراتين حال تكرار السباب مجددا

الأحد، 02 مارس 2025 - 22:28

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي

حرص مصدر من رابطة الأندية المصرية على مناشدة وسائل الإعلام والأندية بشأن الهتافات المسيئة للجماهير من أجل نبذ التعصب.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "في حال تكرار السباب الجماعي لجماهير الأهلي مرة أخرى سيتم منعهم من حضور المباريات مباراتين مثلما حدث مع الزمالك في الدوري".

وأتم مشددا "رابطة الأندية تناشد إدارات الأندية ووسائل الإعلام لتوعية الجماهير من أجل نبذ التعصب ولضمان عدم حدوث أي مشاكل مستقبلا في المدرجات".

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وعوقب الزمالك بحرمان الحضور الجماهيري لمباراتين ضد زد وإنبي في الجولتين 16 و17 من الدوري المصري.

وتُعاقب الفرق بحرمان الحضور الجماهيري لمدة مباراتين متتاليتين بسبب السباب الجماعي إذ تكررت عقوبة الغرامة 4 مرات وفقا للائحة، وهو ما حدث مع الزمالك بالفعل.

عقوبات مباراة حرس الحدود والأهلي:

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الحاضرون من جمهور النادي الأهلي في مباراة حرس الحدود والأهلي من حضور مباراتي الفريق القادمة في الجولة السابعة عشر والجولة الأولى من المرحلة النهائية من دوري nile وذلك للسباب الجماعي للجماهير.

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه بالإضافة الى تكلفة الإصلاح وذلك بسبب قيام الجماهير بإتلاف الاستاد.

ويستعد الأهلي للقاء طلائع الجيش في الجولة 17 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري.

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