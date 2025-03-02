أموريم: هدفنا هو التتويج بالدوري الإنجليزي

الأحد، 02 مارس 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - روبن أموريم

شدد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد على أن هدف فريقه الأول هو التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

روبين أموريم

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وخسر مانشستر يونايتد من فولام بركلات الترجيح في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أموريم عبر بي بي سي عقب المباراة: "أردنا التسجيل في الشوط الثاني، من الصعب علينا أن أن نذهب ونضع بشكل عالي ولكننا أردنا فعلها لنسجل وأعتقد أن أفضل الفرص للتسجيل كانت من نصيبنا، في النهاية ركلات الترجيح من الممكن أن تبتسم لأي فريق واليوم لم تكن من نصيبنا".

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وواصل "أعتقد أننا كنا الأفضل في الكرة الأولى عن الكرة الثانية، كما أعتقد جودة برونو فيرنانديز وكاسيميرو وزيركيزي تتحسن".

وتابع "هدفنا هو التتويج بالدوري الإنجليزي، أعلم أننا نخسر المباريات ولكن هدفنا التتويج بالدوري مجددا، لا أعرف كم سنحتاج من الوقت ولكن لدينا هدف وسنسير نحوه مهما حدث".

وأكمل "من المستحيل أن نعرف متى سنتوج بالدوري ولكننا بدأنا في فهم اللاعبين بشكل أفضل ونفهم الدوري وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأتم "من المهم أن يتعافى اللاعبين، لقد شعروا بالتعب ولدينا مباراة هنا في أولد ترافورد ضد أرسنال بعد ثلاثة أيام".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة.

مانشستر يونايتد روبن أموريم
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