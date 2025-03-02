عبد الفضيل: اللاعبون قدموا مباراة استثنائية أمام جنوب إفريقيا.. ونبدأ الاستعداد فورا للإياب

أشاد شريف عبد الفضيل المدرب العام لـ منتخب مصر للمحليين بالأداء والنتيجة التي حققها لاعبي المنتخب ضد جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 للمحليين.

وعاد منتخب مصر بنتيجة التعادل 1-1 من جنوب إفريقيا قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال عبد الفضيل: "اللاعبون قدموا مباراة استثنائية وحققوا نتيجة طيبة أمام منافس قوي بعد تنفيذ كل تعليمات وائل رياض المدير الفني".

وأضاف "سعيد بروح اللاعبين والحرص على مصلحة منتخب مصر لتحقيق الهدف".

وأكمل "الجهاز الفني تحمل المسؤولية في ظروف صعبة، ولعبنا بشكل خططي على أعلى مستوى".

وأتم "أغلقنا صفحة مباراة الذهاب، ونبدأ الاستعداد على الفور لمباراة الإياب".

وستقام مباراة العودة يوم 9 مارس الجاري في ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 66 بهدف سجله محمد عنتر بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 80 بتسديدة صاروخية من جايمي ويبر، لم يستطع الحارس محمود أبو السعود التصدي لها.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 للمحليين في كينيا وأوغندا وتنزانيا في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.